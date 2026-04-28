В Азербайджане могут ввести запрет на экспресс-ввоз ряда товаров

В Азербайджане некоторые товары могут запретить ввозить через таможенную границу по системе экспресс-доставки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Таможенный кодекс, включённым в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 1 мая.

Согласно проекту, через ускоренную (экспресс) доставку не будут пропускаться товары, изъятые из гражданского оборота, а также предметы с ограниченным оборотом, на которые отсутствуют необходимые разрешительные документы.

Все товары, перемещаемые по системе экспресс-доставки, должны будут заранее декларироваться в таможенных органах и предъявляться перевозчиками. При этом товары, не предназначенные для производственных или коммерческих целей, при ввозе или вывозе будут оформляться по упрощенной и льготной процедуре, установленной уполномоченным органом.

Товары, предназначенные для производства или коммерческого использования, перемещаемые через границу по экспресс-доставке, подлежат таможенному декларированию с подачей соответствующей декларации.

При оформлении товаров с ограниченным оборотом, допускаемых к ввозу или вывозу только при наличии разрешений, покупатели и отправители (либо их уполномоченные представители) обязаны будут предоставить таможенным органам соответствующие разрешительные документы.