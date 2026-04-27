Примакова погнали из Россотрудничества

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как сообщают российские СМИ, Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности главу Россотрудничества Евгения Примакова. На его место назначен заместитель Примакова Игорь Чайка.

Примаков своеобразно отреагировал на новость. Комментируя отставку одному из Телеграм-каналов, он сказал: "Добби свободен".

По всему видно, что Евгений Примаков - большой поклонник Гарри Поттера. Напомним, что Добби - это один из персонажей "поттерианы", трогательный домашний эльф, который, умирая, произнес эту фразу.

Бывшего главу Россотрудничества трудно ассоциировать с трогательным домашним эльфом, да и с не домашним тоже. Сам он, наверняка, считал себя эдаким эльфом, спасителем "русского мира" и с этой позиции действовал. Правда, "русский мир" он не спасал, а, скорее, портил отношения России с ее соседями. И делал это весьма успешно.

После инцидента со сбитым гражданским самолетом AZAL отношения двух стран переживали не лучшие свои времена. Россотруднчиество, возглавляемое Примаковым, попыталось использовать ситуацию. Помнится, в одном из интервью Добби всея Руси пожаловался, что, мол, представители русских общин Азербайджана "отказались поддержать Россию в условиях напряженной обстановки". Примаков был возмущен тем, что "землячества поддержали Баку, а не Москву". В поисках причины такой позиции Добби пришел к выводу, что виноваты во всем азербайджанские паспорта. И выразил надежду "на проявление сыновних чувств соотечественников к Родине, не противореча при этом интересам страны проживания".

Если после того интервью к Примакову появились вопросы, Добби сам был в этом виноват. Он на волне антиазербайджанской истерии, разжигаемой определенными кругами в РФ, взял и выложил правду про то, как пытался заставить русских граждан Азербайджана выйти против страны, где они родились и живут в полной безопасности и спокойствии. Бывший уже, слава тебе господи, глава Россотрудничества хотел спровоцировать граждан Азербайджана русской национальности на какие-то "сыновние чувства к Родине", хотя Родиной их является Азербайджанская Республика.

Мало того, что это была откровенная провокация, так он еще не постеснялся выражать свое "фи" тем, кто отказался в ней участвовать. К чести Русской общины Азербайджана, наши русские соотечественники сделали правильный выбор. Хотя, надо сказать, Добби очень старался. Интересно, Примаков представляет себе, какой удар его идеи могли бы нанести реально интересам "русского мира", если бы азербайджанские русские поддались на провокацию? Азербайджан - одна из немногих стран постсоветского пространства, где русские чувствуют себя как дома. Примаков не мог об этом не знать, а значит, действовал преднамеренно.

Об отставке Примакова заговорили еще два года назад. Этот товарищ явно заварил не ту кашу, рецепт которой ему вручили, назначая на должность в 2020 году. Вместо того, чтобы усилить, как значится на сайте Россотрудничества, гуманитарное влияние России в мире, он сделал все, чтобы расширить круг не симпатизирующих ей стран. Причем, из числа ее ближайших соседей. Такую активность он развил и в направлении Азербайджана, когда из-за сбитого самолета отношения между двумя странами заметно поплохели.

В прошлом году армянские СМИ сообщали, что под видом поддержки армян, добровольно покинувших Карабах, Россотрудничество занималось сбором персональных данных и личных документов граждан. Как говорил, будучи еще заместителем Примакова, Игорь Чайка, это делалось, чтобы "показать, что Россия с вами". Но армяне почему-то не поверили.

Посмотрим, как будет действовать новое руководство. Недавно Россия и Азербайджан объявили о полном восстановлении отношений. Будем надеяться, что Россотрудничество в этой ситуации изменит стратегию и тактику и прекратит провокации.