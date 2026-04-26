Новый складной флагман Samsung выйдет с улучшенным отверстием в экране

Будущий складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 может получить уменьшенный вырез под фронтальную камеру по сравнению с предыдущей моделью. По данным инсайдера Ice Universe, диаметр отверстия в дисплее сократится с 3,7 мм у Samsung Galaxy Z Fold7 до 2,5 мм. Об этом сообщает издание GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источник утверждает, что Samsung применила новую технологию, которая позволяет значительно уменьшить размер отверстия под камеру. При этом остается неизвестным, будет ли обновлена сама фронтальная камера, которая в предыдущей модели имела разрешение 10 МП.

Среди других ожидаемых изменений - возможное улучшение ультраширокоугольной камеры до 50 МП вместо 12 МП. Также сообщается, что новинка станет немного толще предшественника: в разложенном виде ее размеры составят 158,4 на 143,2 на 4,5 мм, а в сложенном - 158,4 на 72,8 на 9 мм, тогда как у Fold7 эти показатели равнялись 4,2 мм и 8,9 мм соответственно.

Презентация Galaxy Z Fold8, скорее всего, состоится в конце лета 2026 года в рамках презентации Galaxy Unpacked.