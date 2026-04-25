Германия отправит корабли к Ормузскому проливу

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Rheinische Post заявил, что Берлин заранее направит корабли в Средиземное море, чтобы "не терять время" при получении разрешения от бундестага для проведения операции в Ормузском проливе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Чтобы сэкономить время, мы решили заблаговременно послать часть немецких подразделений в Средиземное море, чтобы потом, после получения мандата (от бундестага. - "Газета.Ru"), не терять больше времени", - поделился министр.

Он уточнил, что в Средиземноморье будут направлены минный тральщик и вспомогательное судно для него.