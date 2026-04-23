Трамп высказался об угрозах уничтожить Иран

Американский президент Дональд Трамп, комментируя угрозы уничтожить Иран, заявил, что все его слова хорошо срабатывают.

"Что бы я ни говорил или ни делал, похоже, это работает очень хорошо", - высказался он, передает Day.Az.

Ранее Трамп пригрозил уничтожить Иран за одну ночь. По его словам, целая иранская цивилизация может быть уничтожена в ближайшее время. Трамп считает, "47 лет вымогательства, коррупции и преступлений" завершатся.