В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла. Об этом Day.Az сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в 09:57 по местному времени.