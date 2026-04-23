В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла.

Об этом Day.Az сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в 09:57 по местному времени.

 

Землетрясение магнитудой 3,2 - подземный толчок зафиксирован на глубине 20 километров.