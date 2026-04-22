В Азербайджане возбуждено уголовное дело по фактам финансовых нарушений

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре начало расследования по фактам финансовых нарушений в различных сферах.

Как сообщает Day.Az, в связи с выявленными несоответствиями при применении субсидий и льгот в сфере растениеводства возбуждено уголовное дело. На основании обращения Счетной палаты в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проводится следствие по соответствующим статьям.

Согласно результатам аудита, выявлены серьезные недостатки в управлении механизмами субсидирования, а также в сферах мониторинга, отчетности и контроля. В ходе проверки, охватывающей период с начала 2022 года по 1 апреля 2025 года, установлено, что за уничтоженные посевные площади было выплачено 10,1 млн манатов, а из-за расхождений показателей по хлопку и табаку - 3,7 млн манатов субсидий.

Кроме того, отмечается, что по 157 тысячам гектаров земель было выплачено 34,55 млн манатов, а по 19 фермерам - 24,2 млн манатов сельскохозяйственных субсидий.

Также выявлено, что в некоторых случаях субсидии перечислялись не на счета юридических лиц, а на фермерские карты физических лиц, а также что 18,8 млн манатов сельхозсубсидий были использованы без оформления электронных счетов-фактур.

Счетная палата представила соответствующим органам предложения по повышению эффективности государственной поддержки, усилению мониторинга и устранению финансовых нарушений.

