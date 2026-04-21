США перехватили связанное с Ираном судно

21 апреля Пентагон сообщил, что американские военные провели "морскую операцию по перехвату и абордажу" судна без флага M/T Tifani, находящегося под санкциями. Операция прошла в зоне ответственности Индо-Тихоокеанское командование США. По утверждению ведомства, судно было связано с контрабандной деятельностью Ирана.

В заявлении подчеркивается, что США намерены продолжать глобальные усилия по обеспечению соблюдения морского права, чтобы пресекать деятельность незаконных сетей и перехватывать суда под санкциями, оказывающие материальную поддержку Ирану, независимо от места их действий.

INDOPACOM отвечает за Индийский и Тихий океаны и прилегающие регионы. При этом Персидский залив и Ормузский пролив находятся в зоне ответственности Центральное командование США.