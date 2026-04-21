В этом году переселение на освобожденные территории Азербайджана достигнет пика.

Как передает Day.Az, об этом в интервью журналистам заявил специальный представитель Президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Он отметил, что восстановительно-строительные работы в Карабахе продолжаются полным ходом. На освобожденных от оккупации территориях завершается последний год Первой государственной программы.

За этот период более тридцати тысяч вынужденных переселенцев переехали на освобожденные от оккупации территории. Всего на освобожденных территориях проживают, работают и получают образование более семидесяти тысяч человек.

"Сегодня в город Агдам переселены девяносто две семьи, и этот процесс ежедневно продолжается все более широкими темпами. В этом году процесс переселения на освобожденные от оккупации территории достигнет пика. Прогнозируется, что только в Агдам будет переселено до двадцати тысяч человек. В Ходжавендский и Физулинский районы планируется переселение пятнадцати тысяч человек. В Ходжавенде продолжаются восстановительно-строительные работы в двадцати пяти населенных пунктах".