Автор: Лейла Таривердиева

Армения хочет стать транзитным хабом для поставок в Европу электроэнергии и энергоресурсов из Азербайджана и стран Центральной Азии, заявил в пятницу в ходе панельной сессии "Южный Кавказ: на пути к превращению в стратегический центр" в рамках Анталийского дипломатического форума замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

Костанян считает, что Армении и Азербайджану нужно активизировать усилия по открытию коммуникаций и созданию дополнительных взаимосвязей между нашими странами, чтобы "стать мостом и беспрепятственным соединением между Европой, Центральной Азией, Дальним Востоком".

Армянский чиновник не преувеличивает возможности, которые появятся у Армении в случае открытия границ и коммуникаций. Об этих возможностях азербайджанская сторона говорила тридцать лет, но в Армении не слышали. Точнее, слышали, но предпочитали думать, что все эти возможности откроются сами собой после того, как статус-кво, установленный после Первой Карабахской войны, будет признан миром и Азербайджаном. Однако только слом прежнего статус-кво обеспечил Армении доступ к тем преференциям, которые предоставляет странам Южного Кавказа география.

В свое выступлении на открытии XIII Глобального Бакинского форума Президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря о Зангезурском коридоре, подчеркнул, что Армения впервые в своей истории станет транзитной страной.

"Мы обеспечиваем важнейший транзит для многих стран, расположенных к Востоку и Западу от Азербайджана. И сейчас, после достижения мира с Арменией, мы тесно сотрудничаем над новым расширением Среднего коридора, который будет проходить через ее территорию. И Армения впервые в своей независимой истории также станет транзитной страной, каковой она сегодня не является. Это позволит нам соединить две части Азербайджана - материковую часть и наш эксклав, Нахчыванскую Автономную Республику, с помощью устойчивого транспортного сообщения, энергетического соединения, оптоволоконной связи, электрических кабелей и, потенциально, трубопроводов. Так что для нас это своего рода беспроигрышная ситуация, я имею в виду для всех нас".

Президент Азербайджана определил ситуацию как беспроигрышную для всех, кто захочет воспользоваться этой возможностью. Для Армении эта возможность действительно уникальна, потому что только Азербайджан может обеспечить ей статус транзитной страны, и действующие власти РА это хорошо понимают. Грузии армянский транзит не нужен. Россия и Иран используют его в той мере, в какой это предоставляет транспортная сеть Армении, особенно железнодорожная, развитая очень слабо. Крупные грузоперевозки невозможны и станут доступны только после запуска коридора через Мегри. По тому же маршруту пойдут энергетические кабели и трубопроводы. Когда эта инфраструктура заработает, Армения уже не в мечтах, а в реале может стать транзитером. Через нее сможет пойти какая-то часть грузов, направляемых по оси Восток-Запад, на новые коммуникации может быть переориентирован какой-то объем энергоресурсов Азербайджана и стран Центральной Азии.

С подачи Баку Армения в логике укрепления региональной связности рассматривается как потенциальный участник энергетических проектов, реализуемых Азербайджаном и Турцией. В том числе есть возможности для подключения электросетей Армении к системам соседей и запуска обмена электроэнергией. Армения также может стать частью проекта транзита зеленой энергии Центральная Азия-Азербайджан-Грузия-Европа. В настоящее время Баку и Астана строят подводную ЛЭП через Каспий. Параллельно реализуется проект Черноморского подводного кабеля. В прежние времена создающийся грандиозный международный энергомост, как и все прочие международные коммуникации, прошел бы мимо Армении, так как, в принципе, в ее участии необходимости нет. Однако постконфликтные реалии и, что особенно важно, поддержанная Ереваном мирная повестка Баку, многое изменили. В изоляции Армении больше нет необходимости, так как она проводит здравую политику и получала право стать частью единого процесса превращения Южного Кавказа в пространство, свободное от вражды. Связав Армению экономическими интересами, Азербайджан преследует и свои собственные цели. Гарантии сохранения мира и стабильности, нивелирование негативного влияния армянских политических кругов, способных оживить конфронтационную повестку - все это обеспечивает экономическое сотрудничество, энергетическая, инфраструктурная связность стран региона. Эта связность принесет пользу всем, и особенно ощутит ее на себе Армения, до сих пор остававшаяся на обочине международных проектов и других возможностей.

Ранее, комментируя проект TRIPP, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что энергосистемы Армении и Азербайджана однозначно соединятся друг с другом. "Однозначно, энергосистемы Армении и Азербайджана соединятся друг с другом и стороны взаимно, на тех же условиях будут пользоваться возможностями импорта и экспорта", - сказал Пашинян, напомнив, что от начавшегося экономического сотрудничества Армения уже получила часть выгоды - цена на бензин в стране снизилась на 20 процентов.

Конечно, не все так просто. Особенно для Армении, у которой отсутствует нужная инфраструктура. Так, подключиться к энергосистеме Турции ей будет непросто из-за участия последней в европейской энергосистеме. Потребуется строительство преобразовательной станции, которая обойдется, по оценкам армянских специалистов, в 500 млн. долларов. В сторону Турции тянется линия, начинающаяся от подстанции "Гюмри-2", однако, как пишут армянские СМИ, она никогда не функционировала и частично разграблена. А Турции необходимо построить 60 км кабелей, чтобы дотянуться до Армении.

Соединить армянскую энергосистему с азербайджанской будет намного проще, так как тут можно будет использовать инфраструктуру, созданную в сторону Грузии.

Армянская оппозиция, разумеется, против соединения энергосистем Армении и Азербайджана. Депутат от саргсяновской "Честь имею" Айк Мамиджанян назвал этот проект "угрозой" для энергобезопасности Армении. Ереван, заявил реваншист, передает Баку "энергетический рубильник".

Между тем, специалисты видят в проекте не "угрозу шантажа", а реальную пользу для Армении. Эксперт Акоп Варданян в беседе с журналистами заявил, что в результате этой сделки Армения обретет определенную энергетическую независимость: с подключением региональных систем повысится надежность и безопасность армянской энергосети и страна будет меньше зависеть от регулирующих возможностей Ирана, учитывая нестабильную ситуацию вокруг ИРИ. Кроме того, по мнению экс-замминистра, в случае подключения к сетям Турции и Азербайджана Армения благодаря дополнительным экспортным возможностям также решит вопрос избыточной генерации, возникшей в последние годы из-за роста числа солнечных станций. Положительным фактором для Армении может стать также ЛЭП пропускной способностью 1000 МВт, которую сейчас строит Азербайджан для связи с Нахчываном через армянскую территорию. В этом случае Армения сможет получать доходы от транзита электроэнергии, считает Варданян.

Так и будет. Потому что сотрудничество с Азербайджаном, какую бы сферу оно не затрагивало, однозначно несет Армении только пользу.