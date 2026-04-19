Азербайджан и Мексика подписали меморандум о сотрудничестве в сфере диаспорской деятельности

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов отправился с рабочим визитом в Мексику.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Сообщается, что председатель комитета и сотрудники ведомства посетили посольство Азербайджанской Республики в Мексике, возложили венок к бюсту Общенационального лидера Гейдара Алиева и почтили его светлую память. В рамках мероприятия был продемонстрирован видеорепортаж об официальном визите Великого лидера в Мексику в 1982 году.

Затем была посещена Мексикано-азербайджанская парковая зона дружбы, расположенная на центральном проспекте столицы Мехико - Пасео-де-ла-Реформа. Этот парк дружбы рассматривается как символ доброжелательных отношений между двумя народами.

Одним из главных событий визита стала встреча в Министерстве иностранных дел Мексики. Председатель комитета встретился с руководителем Института по работе с мексиканцами, проживающими за рубежом, при МИД Мексики Татьяной Клутье. На встрече было особо подчеркнуто, что в период президентства Ильхама Алиева диаспорская политика Азербайджана динамично развивается. Также были обсуждены подходы обеих стран к работе с гражданами, проживающими за границей, и состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Председатель комитета рассказал об истории создания возглавляемой им структуры, ее деятельности и реализуемых важных проектах, отметил, что азербайджанские общины за рубежом тесно сплотились вокруг общенациональных ценностей и добились успехов на пути превращения в "мягкую силу" нашей страны за рубежом.

Также было отмечено, что в 20 зарубежных странах созданы 32 Азербайджанских дома и около 100 воскресных школ, а реализуемые проекты охватывают сотни тысяч соотечественников, способствуя успешной интеграции азербайджанцев за рубежом и их позитивной роли в общественно-политической жизни стран проживания.

Татьяна Клутье, в свою очередь, заявила, что возглавляемая ею структура проводит важную работу по защите прав мексиканских мигрантов, проживающих в различных странах мира, сохранению их национальной идентичности, а также содействию развитию предпринимательской деятельности, особенно вовлечению женщин в бизнес и поддержке образования детей. Было отмечено, что Мексика придает большое значение диаспорской политике, поскольку только в Соединенных Штатах Америки проживают 11 миллионов мексиканцев.

Встреча завершилась подписанием Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и Министерством иностранных дел Мексики через Институт мексиканцев, проживающих за рубежом.

Этот важный документ предусматривает усиление поддержки деятельности азербайджанских и мексиканских общин, проживающих за границей, защиту их прав и интересов, а также создание механизмов сотрудничества в различных сферах. В рамках меморандума планируется проведение регулярных консультаций между сторонами, расширение обмена информацией и опытом, организация совместных проектов и обучающих программ.

Документ укрепляет институциональные основы сотрудничества между двумя странами в сфере диаспоры и создает базу для реализации более масштабных инициатив в будущем.

В целом данный визит и подписанный меморандум, наряду с вкладом в развитие азербайджано-мексиканских отношений, открывают новые возможности для более эффективного и скоординированного осуществления диаспорской деятельности.