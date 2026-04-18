Samsung объяснила отказ от маленьких смартфонов
Представитель корпорации Samsung рассказал, как компания отказалась от выпуска компактных смартфонов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на это обратило внимание издание TechRadar.
Недавно вице-президент Samsung по продуктам и маркетингу мобильных устройств Анника Бизон провела сессию вопросов и ответов на Reddit. Многие пользователи площадки поинтересовались, почему корейский IT-гигант почти не выпускает маленькие смартфоны. Бизон объяснила, что привычки большинства владельцев устройств не сочетаются с компактными экранами.
По словам представителя корпорации, пользователи привыкли смотреть видео и создавать контент с помощью своего смартфона. "Все эти задачи выигрывают от больших экранов", - сказала топ-менеджер Samsung. Она подчеркнула, что это "честный ответ" и других причин отказа от непрактичных форм-факторов нет.
Бизон также отметила, что любители компактных устройств могут выбрать складной смартфон Galaxy Z Flip. По ее словам, в сложенном виде девайс может легко поместиться в карман. Кроме того, раскладушка имеет второй экран и устройством можно пользоваться в закрытом виде.
