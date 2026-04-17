Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт

Ормузский пролив полностью открыт и готов к работе и полноценному судоходству, но военно-морская блокада остаётся в полной силе и действует - только в отношении Ирана - до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет выполнена на 100%.

Как передает Day.Az, об этом написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

По его словам, этот процесс должен пройти очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласовано.

Трамп также добавил, что США получат весь "ядерный пепел", созданный "великими бомбардировщиками B-2" - никаких денег не будет передано ни в какой форме.

"Эта сделка никоим образом не связана с Ливаном, однако США отдельно будут работать с Ливаном и надлежащим образом решать ситуацию с "Хезболлой". Израиль больше не будет бомбить Ливан. США запрещают это делать! Хватит значит хватит!!!", - написал американский лидер.