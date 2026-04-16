Экономики стран Центральной Азии демонстрируют устойчивый рост, несмотря на внешние вызовы

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник отдела "Южная Америка II" в Департаменте Западного полушария МВФ и глава миссии в Аргентине Роберто Кардарелли в ходе онлайн-брифинга.

"Регион Центральной Азии продолжал показывать хорошие результаты в 2025 году. Совокупный рост составил около 6,2%, что на полпроцентного пункта выше наших прогнозов, представленных в октябре. Это свидетельствует о высокой устойчивости экономик региона", - сказал он.

По словам Кардарелли, рост в странах региона поддерживается сильным внутренним спросом.

"Основными факторами являются рост заработных плат, значительные объемы денежных переводов, а также относительно мягкая денежно-кредитная и фискальная политика, которая постепенно корректируется", - отметил он.

Кардарелли подчеркнул, что влияние также оказали косвенные последствия войны между Россией и Украиной.

"Мы наблюдали приток как финансового, так и человеческого капитала, а также рост переводов, что поддержало внутренний спрос. Однако мы ожидаем, что эти факторы со временем ослабнут, и темпы роста вернутся к более устойчивому уровню", - добавил он.

В то же время, по его словам, инфляция в регионе остается повышенной.

"Несмотря на некоторое замедление по сравнению с предыдущими ожиданиями, инфляция все еще находится на высоком уровне. Ожидается, что по мере снижения темпов роста и внутреннего спроса она также будет постепенно снижаться", - сказал Кардарелли.

Он отметил, что, несмотря на различия между странами региона, общей тенденцией остаются устойчивый рост и повышенная инфляция.