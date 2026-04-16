У школ по всей Турции усилены меры безопасности

Министерство внутренних дел Турции усилило меры безопасности в учебных заведениях всех провинций страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, утром 16 апреля в Анкаре состоялось онлайн-совещание с участием министра внутренних дел Мустафы Чифтчи и министра национального образования Юсуфа Текина с целью оценки мер, которые необходимо предпринять в школах и вокруг них на фоне вооруженных инцидентов в учебных заведениях Шанлыурфы и Кахраманмараша.

В рамках мер, принятых по указанию МВД, полицейские наряды, размещенные у школ и вблизи них, проводят интенсивные проверки.

В столице Анкаре сотрудники сил правопорядка останавливают всех подозрительных лиц, проверяя личности.

Непосредственно у входов в учебные заведения дежурят как минимум два сотрудника полиции.

Власти заверили, что при необходимости к обеспечению безопасности будут привлечены дополнительные сотрудники полиции.