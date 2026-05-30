В Баку сильный ветер повалил 41 дерево - ФОТО
С ночи 29 мая до 11:00 30 мая сильный ветер в Баку повалил 41 дерево, у 64 деревьев обломались ветви.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском городском объединении по озеленению.
"Сотрудники Бакинского городского объединения по озеленению, которые со вчерашнего дня работают в усиленном режиме, оперативно устраняют поваленные деревья и сломанные ветки силами дежурных бригад, после чего проводится очистка территории. В настоящее время работы продолжаются и, как ожидается, будут завершены в течение ближайших нескольких часов", - отметили в ведомстве.
