В Тертере задержан подозреваемый в наркоторговле - ВИДЕО
Сотрудники Тертерского районного отдела полиции в результате оперативных мероприятий задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков Саида Исмаилова.
Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел Азербайджана, у него было обнаружено 2 килограмма марихуаны и 1 килограмм 175 граммов гашиша. Задержанный в своих показаниях заявил, что наркотики были ввезены из Ирана контрабандным путем и предназначались для организации сбыта в Тертерском районе.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении С. Исмаилова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.
