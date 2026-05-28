В Тертере задержан подозреваемый в наркоторговле

Сотрудники Тертерского районного отдела полиции в результате оперативных мероприятий задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков Саида Исмаилова.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел Азербайджана, у него было обнаружено 2 килограмма марихуаны и 1 килограмм 175 граммов гашиша. Задержанный в своих показаниях заявил, что наркотики были ввезены из Ирана контрабандным путем и предназначались для организации сбыта в Тертерском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении С. Исмаилова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.