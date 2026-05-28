SOCAR представила свой итальянский офис в Риме

27 мая президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф в рамках своего визита в Итальянскую Республику провел ряд встреч и принял участие в официальном приеме, организованном в Риме по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратином и министром предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо.

На встречах с удовлетворением было отмечено устойчивое развитие в энергетическом секторе между Азербайджаном и Италией, основанных на успешном экономическом сотрудничестве. В этой связи была подчеркнута важность приобретения SOCAR акций компании Italiana Petroli у API Holding с точки зрения расширения сотрудничества в энергетическом секторе наших стран.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам энергетической безопасности, деятельности SOCAR в Италии и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Президент SOCAR в рамках визита принял участие в официальном приеме, организованном посольством Азербайджана в Италии в связи с 28 Мая - Днем независимости. В рамках мероприятия состоялась официальная презентация компании SOCAR Italia.

Выступивший на мероприятии президент SOCAR отметил, что отношения между Азербайджаном и Италией на протяжении прошлых лет развивались на основе взаимного доверия и тесного сотрудничества. Он подчеркнул, что и сегодня связи динамично расширяются, а взаимовыгодное партнерство, наряду с другими сферами, успешно углубляется и в энергетическом секторе.

Ровшан Наджаф заявил, что начало официальной деятельности компании SOCAR Italia, а также приобретение компанией SOCAR акций компании Italiana Petroli являются показателем успешного сотрудничества между нашими странами.

На мероприятии также были заслушаны выступления посла Азербайджана в Италии Рашада Асланова, заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли, вице-президента Сената Италии, сенатора Личии Ронзулли.