В Баку объявлен международный конкурс в рамках инициативы TOMA по гобеленовому и текстильному искусству
TOMA - международная инициатива, посвящённая гобелену и современному текстильному искусству, созданная в память о профессоре Тамилле Мамедовой.
Цель инициативы - заново представить текстильное искусство как одно из актуальных направлений современного художественного мышления, объединяя традиции и инновации, ремесло и научный подход, создавая между ними диалог и связь.
В рамках презентации международной инициативы, посвящённой искусству гобелена, мы приглашаем художников, дизайнеров и авторов, работающих в сфере текстильного искусства, принять участие в этом международном конкурсе.
О конкурсе
Проект, созданный в память о профессоре Тамилле Мамедовой, направлен на расширение диалога между традиционным текстильным мышлением и современным искусством. TOMA рассматривает гобелен не только как декоративное искусство, но и как живую форму художественного высказывания, связанную с памятью, материалом, пространством и современной визуальной культурой.
Первое издание проекта состоится в 2026 году в Баку в формате выставки, форума и международного конкурса, объединяя местных и зарубежных участников.
Международное жюри будет оценивать участников по следующим критериям:
* оригинальность и профессионализм художественного подхода
* понимание гобелена как выразительного средства и культура работы с материалом
* развитие традиционного текстильного мышления в контексте современного искусства
Работы отобранных авторов будут представлены на основной выставке, которая состоится 8 июня 2026 года в Баку.
В рамках проекта предусмотрены:
* денежные премии за первые три места
* возможности участия в международных выставках
* перспективы дальнейшего сотрудничества и участия в симпозиумах
* международная видимость среди кураторов и художественных институций.
Open call и подробные условия участия доступны по ссылке.
