В Баку объявлен международный конкурс в рамках инициативы TOMA по гобеленовому и текстильному искусству.

В рамках презентации международной инициативы, посвящённой искусству гобелена, мы приглашаем художников, дизайнеров и авторов, работающих в сфере текстильного искусства, принять участие в этом международном конкурсе.

О конкурсе

TOMA - международная культурная инициатива, посвящённая текстильному и гобеленовому искусству.

Проект, созданный в память о профессоре Тамилле Мамедовой, направлен на расширение диалога между традиционным текстильным мышлением и современным искусством. TOMA рассматривает гобелен не только как декоративное искусство, но и как живую форму художественного высказывания, связанную с памятью, материалом, пространством и современной визуальной культурой.

Первое издание проекта состоится в 2026 году в Баку в формате выставки, форума и международного конкурса, объединяя местных и зарубежных участников.

Международное жюри будет оценивать участников по следующим критериям:

* оригинальность и профессионализм художественного подхода

* понимание гобелена как выразительного средства и культура работы с материалом

* развитие традиционного текстильного мышления в контексте современного искусства

Работы отобранных авторов будут представлены на основной выставке, которая состоится 8 июня 2026 года в Баку.

В рамках проекта предусмотрены:

* денежные премии за первые три места

* возможности участия в международных выставках

* перспективы дальнейшего сотрудничества и участия в симпозиумах

* международная видимость среди кураторов и художественных институций.

Open call и подробные условия участия доступны по ссылке.