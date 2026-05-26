Трамп раскрыл результаты своего медосмотра

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что прошел медицинское обследование.

Как передает Day.Az, в социальной сети Truth Social он раскрыл результаты медосмотра.

"Только что прошел свой полугодовой медосмотр в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Все показатели в идеальном порядке", - написал президент США.

Он также поблагодарил врачей и персонал медцентра, добавив, что теперь возвращается в Белый дом.