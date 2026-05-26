В Азербайджане раскрыли убийство 14-летней давности

В Гёйчае раскрыли убийство 14-летней давности.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана.

"На основании оперативной информации, поступившей из Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры было проведено расследование по факту обнаружения 21 декабря 2012 года тела мужчины в частном жилом доме, расположенном на улице А.Фаруга в городе Гёйчай.

В ходе расследования было установлено, что обнаруженный в доме погибший - Рза Агаев 1932 года рождения - стал жертвой умышленного убийства. В связи с этим в Следственном управлении Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, начато предварительное следствие.

В ходе следствия, благодаря многочисленным совместным следственным и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками прокуратуры и полиции, в том числе эксгумации тела, следственному эксперименту, заключениям экспертиз и другим собранным доказательствам, были установлены обоснованные подозрения в отношении Рамили Гулиевой.

Следствие полагает, что 20 декабря 2012 года она пришла в дом Рзы Агаева с целью завладения его денежными средствами и, нанеся ему умышленные удары деревянным предметом по голове и различным частям тела, убила его", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на основании собранных первоначальных доказательств 26 мая 2026 года Рамиля Гулиева была привлечена в качестве обвиняемой по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджана (умышленное убийство), ей предъявлено обвинение.

"В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Кроме того, Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел продолжают последовательную комплексную работу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет, в том числе умышленных убийств, совершенных при невыясненных обстоятельствах, установлению виновных лиц и привлечению их к уголовной ответственности", - говорится в заявлении.