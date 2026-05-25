На фоне обильных дождей, переполнивших Биреджикское водохранилище на реке Евфрат, власти Шанлыурфы приняли решение об открытии затворов плотины, что привело к затоплению магазинов, парков и ресторанов в ряде районов юго-восточной провинции Турции. Население было заранее предупреждено об этой вынужденной, но контролируемой мере.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, уровень воды в Евфрате за неделю местами поднялся на 3-4 метра. Сильным течением повреждены опоры отдельных мостов. Закрыты кафе и рестораны, построенные на сваях. Население прибрежных населенных пунктов призвали не приближаться к реке.

Также спустя 7 лет в Шанлыурфе были открыты затворы другого крупного водохранилища - имени Ататюрка, построенного в рамках проекта развития юго-восточной Анатолии (GAP). Сброс воды с плотины одного из крупнейших в стране водохранилищ на реке Евфрат, известного весомым вкладом в орошение и выработку электроэнергии в этой части Анатолии, ранее осуществлялся лишь в 2004 и 2019 годах.

Помимо проливных дождей в районе Сиверек провинции Шанлыурфа выпал крупный град, нанесший ущерб сельскохозяйственным угодьям.