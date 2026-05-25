Сегодня утром на 6-м газоперерабатывающем заводе компании "Южный Парс" в Иране произошел взрыв.

Как передает Day.Az, об этом местным СМИ заявил официальный представитель компании "Южный Парс" Ибрагим Аббаси.

По его словам, инцидент произошел во время восстановительных работ на предприятии, ранее пострадавшем в результате воздушных ударов США и Израиля по Ирану. В результате взрыва пострадали трое сотрудников, участвовавших в ремонте.

Аббаси отметил, что пострадавших оперативно доставили в больницу. На место были направлены пожарные и спасательные службы, возгорание удалось быстро ликвидировать.

Причины происшествия выясняются.