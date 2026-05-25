https://news.day.az/world/1837123.html На газоперерабатывающем заводе в Иране произошел взрыв, есть пострадавшие Сегодня утром на 6-м газоперерабатывающем заводе компании "Южный Парс" в Иране произошел взрыв. Как передает Day.Az, об этом местным СМИ заявил официальный представитель компании "Южный Парс" Ибрагим Аббаси.
На газоперерабатывающем заводе в Иране произошел взрыв, есть пострадавшие
Сегодня утром на 6-м газоперерабатывающем заводе компании "Южный Парс" в Иране произошел взрыв.
Как передает Day.Az, об этом местным СМИ заявил официальный представитель компании "Южный Парс" Ибрагим Аббаси.
По его словам, инцидент произошел во время восстановительных работ на предприятии, ранее пострадавшем в результате воздушных ударов США и Израиля по Ирану. В результате взрыва пострадали трое сотрудников, участвовавших в ремонте.
Аббаси отметил, что пострадавших оперативно доставили в больницу. На место были направлены пожарные и спасательные службы, возгорание удалось быстро ликвидировать.
Причины происшествия выясняются.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре