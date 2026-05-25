Подписка на IPO PASHA Bank продлена

Подписка на первичное публичное предложение (Initial Public Offering - IPO) акций, объявленное PASHA Bank 13 апреля, продлена до 12 июня 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Правления, Главный исполнительный директор PASHA Bank Джавид Гулиев на пресс-конференции, посвященной годовым финансовым результатам банка за 2025 год.

"Процесс IPO акций, объявленный PAŞA Bank 13 апреля, продолжается. 932 926 акций, составляющих 5% капитала банка, размещаются через Бакинскую фондовую биржу по цене 55 манатов каждая. На сегодняшний день у банка насчитывается более 13 тысяч уникальных инвесторов. Учитывая высокий интерес инвесторов, срок подписки продлен до 12 июня 2026 года", - отметил председатель.