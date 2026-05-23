В Азербайджане обновят магистральные водопроводные линии

В Азербайджане предусматривается как создание новых источников воды, так и обновление существующих магистральных водопроводных линий.

Как передает Day.Az, об этом в интервью АПА сказал заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Ильхам Байрамов.

По его словам, планируется реконструкция водопровода Огуз-Габала и других магистральных линий, в результате чего будет увеличен объем питьевой воды, подаваемой в Баку и на Абшеронский полуостров.

"Кроме того, как вам известно, с участием международных компаний начата реализация проекта опреснения воды на основе принципа партнерства государственного и частного секторов. В рамках проекта предусматривается производство и подача в сеть примерно 100 миллионов кубометров питьевой воды в год.

Одновременно начато проектирование магистрального водопровода от данного завода по опреснению воды до Комплекса водоочистных сооружений Джейранбатан. Реализация этого проекта позволит увеличить существующее обеспечение питьевой водой Баку и прилегающих территорий примерно на 25%", - отметил он.