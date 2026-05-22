Король Нидерландов поздравил Президента Ильхама Алиева

Король Нидерландов Виллем-Александр направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство господин Президент,

Поздравляю Ваше превосходительство с национальным праздником - Днем независимости Вашей страны.

По случаю этого праздника желаю народу Азербайджана процветания и передаю наилучшие пожелания".