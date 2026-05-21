Превращение вызовов в возможности: уникальность азербайджанского опыта восстановления освобожденных территорий

Автор: Акпер Гасанов

Азербайджан продемонстрировал пример масштабного постконфликтного восстановления и реконструкции территорий, основанный на комплексном подходе и долгосрочном стратегическом планировании. Об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев, выступая на мероприятии в рамках WUF13, посвященном теме "Жилье как основа кризисного восстановления и реконструкции".

Действительно, освобожденные территории Азербайджана - Карабах и Восточный Зангезур - достались нашей стране в состоянии, которое иначе как катастрофическим назвать невозможно. Это было системное, многолетнее разрушение, сопровождавшееся варварским разграблением, стиранием культурного и инфраструктурного слоя, уничтожением целых городов и сел. Там, где когда-то кипела жизнь, оставались лишь руины, выжженные стены и пустота.

Города, такие как Агдам, Физули, Джебраил, Зангилан, превратились в призраки. Их часто сравнивают с Хиросимой после атомной бомбардировки - и это сравнение, при всей его жесткости, не выглядит преувеличением. Дома были разрушены до основания, инфраструктура - дороги, линии электропередач, водоснабжение - уничтожена. Мечети осквернены, кладбища разграблены, культурное наследие стерто. Это была не просто деградация - это было целенаправленное уничтожение всего, что напоминало об азербайджанском присутствии.

Даже уходя, те, кто незаконно проживал на этих территориях более четверти века, продолжали действовать в логике выжженной земли. Зафиксированы многочисленные случаи, когда дома азербайджанцев сжигались перед отступлением. Люди, покидая чужие дома, уничтожали их, чтобы оставить после себя лишь пепел. Это был акт не только разрушения, но и демонстративного отрицания права азербайджанцев на возвращение.

Параллельно с этим шел и другой, еще более циничный процесс - масштабное минирование территорий. Причем он не ограничился периодом активных боевых действий. Минные поля создавались и во время, и даже после окончания 44-дневной войны. Таким образом, закладывалась долгосрочная угроза, направленная уже не против армии, а против мирного населения, против будущего этих земель.

Сегодня именно минное загрязнение остается одним из ключевых препятствий на пути восстановления. По оценкам, на освобожденных территориях находится около 1,5 миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов. Это делает огромные площади фактически непригодными для жизни и строительства. Более того, цена этой угрозы уже измеряется человеческими жизнями: после окончания войны свыше 400 человек стали жертвами мин. Среди них - мирные жители, саперы, журналисты. Это не просто статистика - это трагедия, которая продолжается в мирное время.

В этих условиях Азербайджан оказался перед задачей беспрецедентного масштаба. Речь идет не о восстановлении поврежденной инфраструктуры, а о строительстве практически с нуля. Это уникальный по сложности и объему проект, который требует не только колоссальных финансовых ресурсов, но и стратегического видения.

С момента окончания конфликта государство уже направило на восстановление порядка 15 миллиардов долларов. И это только начало. Ежегодно выделяются значительные бюджетные средства, формируется долгосрочная программа реконструкции, привлекаются международные эксперты и компании. Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура стало крупнейшим национальным проектом современного Азербайджана.

Однако важно не только количество вложенных средств, но и философия, лежащая в основе этого процесса. Азербайджан сознательно делает ставку на создание современных, устойчивых и комфортных для жизни территорий. Речь идет о концепции "умных городов" и "умных сел", о внедрении зеленых технологий, о климатической адаптации и энергоэффективности. Там, где раньше были руины, сегодня проектируются города нового поколения.

Именно в этом проявляется принципиальный подход: не просто восстановить утраченное, а создать лучшее. Использовать трагический опыт как точку отсчета для качественного скачка. Превратить разрушение в возможность для обновления. Международные эксперты также отмечают уникальность этого процесса. По их оценкам, речь идет о редком случае, когда страна получает шанс полностью переосмыслить урбанистическое развитие целого региона.

Генеральные планы новых городов разрабатываются с учетом самых современных стандартов - от транспортной логистики до социальной инфраструктуры. Особое внимание уделяется качеству жизни, экологической устойчивости и интеграции технологий. Но при всей масштабности планов нельзя забывать о базовой реальности: каждое новое строительство начинается с разминирования.

Каждый километр дороги, каждый фундамент дома - это результат работы саперов, которые ежедневно рискуют жизнью. Именно они первыми возвращают эти земли к жизни. Таким образом, восстановление Карабаха и Восточного Зангезура давно уже перестало быть только инфраструктурным проектом. Это многослойный процесс, включающий в себя гуманитарное измерение, вопросы безопасности, экономическое развитие и национальную идентичность. Это инвестиция не только в территорию, но и в будущее страны.

Азербайджан демонстрирует, что даже после самого разрушительного конфликта возможно движение вперед. Но это движение требует ресурсов, воли и стратегического мышления. Превращение вызовов в возможности - не лозунг, а практическая политика, реализуемая на земле, которая еще недавно была символом утраты. И сегодня именно здесь формируется новая реальность в которой руины уступают место современным городам, а трагедия прошлого становится фундаментом для устойчивого и безопасного будущего.