Азербайджан является примером в сфере трансформации городов и обеспечении доступным жильем.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) заявил сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин.

Он отметил, что проведение Азербайджаном этого масштабного форума с участием представителей различных стран мира имеет важное значение для обсуждения глобального жилищного кризиса, обмена опытом и обновления обязательств по решению проблем.

"Азербайджан принимает этот крупный форум, собрав представителей всех стран мира, чтобы обсудить глобальный жилищный кризис, поделиться опытом и обновить нашу приверженность решению этих проблем. Для Азербайджана не ново быть местом встречи Востока и Запада, Севера и Юга и собирать лучшее из мира".

И.Серагельдин добавил, что это отражает позицию Азербайджана и международное лидерство Президента Ильхама Алиева, а также уверенность людей в том, что благодаря этому форуму будут найдены наилучшие решения:

"Каждая страна может учиться на опыте других. У Азербайджана есть опыт послевоенного восстановления, и это имеет особое значение. В ходе панельных дискуссий мы слышали, что и Босния также должна проводить восстановление.

<...> Азербайджан демонстрирует, как был преобразован Баку, как трансформируются другие города и как можно обеспечить доступное и приемлемое по цене жилье для различных доходных групп".

Отвечая на вопрос о роли женщин, Серагельдин отметил, что в 1999 году он выступил соавтором книги под названием "Социальный капитал" для Всемирного банка, где объяснил концепции человеческого капитала и социального капитала: "Человеческий капитал - это ресурсы, вложенные в вас, такие как ваше образование, здоровье и т.д. Если вы переезжаете в другое место, вы увозите это с собой. Социальный капитал - это связи, которые объединяют общество и обеспечивают его функционирование. <...> Женщины являются ключевым фактором в формировании социального капитала, и практика микрофинансирования неоднократно это доказывала".

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.