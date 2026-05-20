Устойчивое развитие невозможно без сохранения культурного наследия

Устойчивое развитие невозможно реализовать без сохранения культурного наследия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах на мероприятии "Переосмысление культурного наследия и инклюзивная регенерация городов" в рамках WUF13.

По ее словам, преодоление этих вызовов должно стать одним из главных приоритетов градостроительной политики.

"Говоря о городах будущего, недостаточно фокусироваться только на будущем - необходимо также внимательно изучать опыт прошлого и уроки исторического развития городов. Ведь устойчивая городская модель формируется на основе сбалансированного развития, учитывающего как современные подходы, так и исторический контекст. ООН в решении этих вопросов должна действовать как единая семья, укреплять координацию между странами-членами и поддерживать продвижение инклюзивных, справедливых и устойчивых подходов в процессе городской трансформации. Мы рассматриваем вопрос культурного наследия и его сохранения как отдельное направление развития. Сохранение культурного наследия - это также формирование идентичности городов будущего. Культурное развитие невозможно без этого компонента, так же как и устойчивое развитие не может быть полностью реализовано без сохранения культурного наследия", - сказала А. Россбах.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

 

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.