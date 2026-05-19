Как создается чудо: Карабах превращается в "жемчужину" Южного Кавказа

Автор: Акпер Гасанов

Вне всякого сомнения, происходящие сегодня процессы в Карабахе и Восточном Зангезуре выходят далеко за рамки привычного понимания постконфликтного восстановления. Речь идет не просто о реконструкции разрушенных населенных пунктов, инфраструктуры и коммуникаций. Перед нами - формирование принципиально новой урбанистической модели, которая уже сейчас вызывает интерес на международном уровне и все чаще рассматривается как уникальный кейс в глобальной практике развития городов.

Вот и заявления, прозвучавшие в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, лишь подтвердили масштаб и системность происходящих изменений. Установление побратимских связей между Шушой и Трабзоном - это не формальный дипломатический жест, а отражение более глубокой тенденции: интеграции освобожденных территорий Азербайджана в глобальные урбанистические, экономические и культурные процессы.

Это уже десятый международный партнер Шуши, что само по себе свидетельствует о стремительном возвращении города на карту международного сотрудничества. Однако еще важнее другое: за внешними проявлениями активности стоит четко выстроенная стратегия. Согласно озвученным данным, к 2040 году городское население Карабаха и Восточного Зангезура превысит 354 тысячи человек. Это означает, что речь идет о создании полноценной региональной урбанистической системы - с устойчивой экономикой, современной инфраструктурой и высоким качеством жизни.

Уникальность азербайджанского опыта заключается именно в этом комплексном подходе. В мировой практике немало примеров восстановления разрушенных территорий - от Балкан до Ближнего Востока. Однако в большинстве случаев восстановление носило догоняющий характер: восстанавливалось то, что было утрачено. Азербайджан же делает принципиально иной выбор - строит не "как было", а "как должно быть".

Концепция "умных" и устойчивых городов, реализуемая в Карабахе, предполагает внедрение передовых технологий в управление городской средой, энергетикой, транспортом и коммунальными услугами. Это включает в себя использование возобновляемых источников энергии, цифровизацию управления, экологически чистый транспорт, а также продуманное зонирование территорий. Таким образом, создается не просто комфортная, но и устойчивая к будущим вызовам среда.

Особое место в этой стратегии занимают Шуша и Ханкенди. Эти города становятся не только символами возвращения, но и флагманами новой модели развития. Шуша, культурная столица Азербайджана, восстанавливается с максимальным уважением к своему наследию. В отличие от многих проектов модернизации, где историческая среда зачастую жертвуется ради новых построек, здесь выбран иной путь - интеграции прошлого и будущего. Возрождение исторической главной улицы, развитие культурных объектов, включая Музей Победы, создание туристической инфраструктуры - все это формирует уникальный облик города, где история становится ресурсом развития, а не препятствием.

При этом Шуша не превращается в "музей под открытым небом". Напротив, она проектируется как живой, современный город, рассчитанный на 25 тысяч жителей, с продуманными жилыми кварталами, общественными пространствами и деловой инфраструктурой. Это сочетание культурной идентичности и современных стандартов делает Шушу уникальным урбанистическим феноменом не только в регионе, но и в более широком международном контексте.

Ханкенди, в свою очередь, развивается по иной, но не менее важной модели. Концепция университетского города, реализуемая здесь, открывает новую страницу в экономическом развитии региона. Размещение Карабахского университета и формирование вокруг него академической и инновационной среды создаёт предпосылки для появления экономики знаний - той самой модели, которая сегодня лежит в основе развития наиболее успешных городов мира.

Это означает, что экономическая активность в Ханкенди будет формироваться не вокруг традиционных отраслей, а вокруг образования, науки, исследований и инноваций. В долгосрочной перспективе это способно превратить город в один из интеллектуальных центров Южного Кавказа, притягивающий студентов, преподавателей и специалистов не только из Азербайджана, но и из-за рубежа.

Важно подчеркнуть, что все эти процессы не являются разрозненными инициативами. Они вписываются в единую стратегию развития Карабахского экономического региона. Уже утверждены генеральные планы ряда городов, и работа над остальными находится на завершающей стадии. Это говорит о системности подхода и наличии четкого видения будущего.

Именно это видение и является ключевым фактором успеха. Азербайджан не просто инвестирует в восстановление инфраструктуры - он формирует новую модель пространственного развития, где города и села становятся частью единой, взаимосвязанной системы. Транспортные коридоры, энергетические проекты, цифровая инфраструктура - все это создает основу для устойчивого экономического роста.

В этом контексте особое значение приобретает международное сотрудничество. Подписание соглашений, участие в глобальных форумах, обмен опытом - все это позволяет не только привлекать инвестиции и технологии, но и интегрировать регион в мировые процессы. Побратимские связи Шуши с такими городами, как Трабзон, становятся инструментом практического взаимодействия - от культурных обменов до совместных экономических проектов.

В результате формируется новая реальность, в которой Карабах и Восточный Зангезур перестают восприниматься исключительно через призму конфликта. На первый план выходит их потенциал - как региона с современной инфраструктурой, высоким качеством жизни и значительными возможностями для инвестиций и развития.

Именно в этом и заключается подлинная уникальность азербайджанского опыта. Это не просто восстановление - это трансформация. Причем трансформация, основанная на сочетании исторического наследия, современных технологий и стратегического мышления. Когда заявленные планы будут реализованы в полном объеме, Карабахский экономический регион действительно может превратиться в "жемчужину" Южного Кавказа - пространство, где гармонично сочетаются культура, инновации и устойчивое развитие. И в этом случае опыт Азербайджана станет не только предметом национальной гордости, но и важным ориентиром для других стран, сталкивающихся с задачами постконфликтного восстановления и модернизации.