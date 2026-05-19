"Бешикташ" объявил об уходе Ялчина с поста главного тренера

Серген Ялчин покинул пост главного тренера "Бешикташа". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщается на сайте стамбульского клуба.

Контракт с 53‑летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.

Ялчин возглавил "Бешикташ" в августе 2025 года. Под его руководством команда заняла четвертое место в чемпионате Турции и дошла до полуфинала Кубка страны, где уступила "Коньяспору".

Ранее Ялчин работал с "черными орлами" с 2020 по 2021 годы, тогда "Бешикташ" стал чемпионом и завоевал Кубок Турции.