WUF13 - важное событие как для Азербайджана, так и для мирового градостроительного сообщества

Тринадцатая сессия Всемирного форума городов (WUF13) является важным событием как для Азербайджана, так и для мирового градостроительного сообщества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил редседатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев на официальной пресс-конференции, состоявшейся в рамках второго дня форума.

Он отметил, что Баку становится глобальной платформой для формирования лучшего городского будущего, объединяя представителей правительства, мэров, международные организации, финансовые институты, академические круги, гражданское общество, молодежь, женщин, частный сектор и местные сообщества.

Анар Гулиев подчеркнул, что путь Азербайджана к WUF13 начался много лет назад. Начиная с 2021 года в стране проводятся национальные форумы по градостроительству, и эти платформы создали условия для широкого диалога по вопросам устойчивого городского развития.

"Эти форумы позволили усилить национальную координацию, определить приоритеты, обменяться опытом и согласовать политику с Новой программой развития городов и Целями устойчивого развития. Самое главное - сформировалась культура инклюзивного градостроительного диалога", - сказал он.

Председатель комитета отметил, что национальные градостроительные форумы стали одним из основных фундаментов на пути Азербайджана к проведению WUF13 и продемонстрировали приверженность страны в области урбанизации, многостороннего сотрудничества и практической реализации.

Он отметил, что проведение WUF13 в Баку является выражением доверия международного сообщества и Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) к Азербайджану.

Анар Гулиев подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан осуществляет широкомасштабные трансформационные процессы по модернизации городов, расширению "зеленой" инфраструктуры, улучшению общественных услуг, обеспечению доступным жильем, усилению климатической устойчивости и созданию умных и инклюзивных общин.

Он добавил, что восстановительные и реконструкционные работы на освобожденных от оккупации территориях являются одним из крупнейших проектов современности.

"Некогда разрушенные города и села отстраиваются заново на принципах устойчивости, умного градостроительства, зеленого развития и человеческого достоинства. Это не просто процесс восстановления, а создание новой модели градостроительства", - сказал он.

Анар Гулиев отметил, что WUF13 предоставляет Азербайджану возможность поделиться своим опытом и воспользоваться опытом других стран.

По его словам, для участия в форуме до 17 мая зарегистрировались 42 367 человек из 182 стран. В первый день форума количество участников составило 21 108 человек.

Председатель комитета добавил, что выставка Urban Expo, организованная в рамках форума, позволяет национальным правительствам, городским администрациям, международным организациям, академическим кругам, новаторам и представителям частного сектора собраться вместе и продемонстрировать свои достижения.