Новые подробности этнических чисток азербайджанцев в Армении

Автор: Лейла Таривердиева

Блогер Альберт Исаков разместил на своей странице в Facebook отрывок из книги армянской националистки Светланы Маркарян, в котором раскрываются подробности этнических чисток азербайджанцев в Армении в конце 80-х годов прошлого века.

Главным, если так можно выразиться, "героем" написанного националисткой, является Вазген Саркисян, головорез, ставший в последствии министром обороны, а затем премьер-министром и пристреленном своими же во время теракта в парламенте Армении.

Автор книги в подробностях описывает изгнание азербайджанцев из села Халиса Араратского района. Как следует из книги, в период этнической чистки в советской Армении все районы проживания азербайджанцев и все азербайджанские села были поделены между бандами националистов. Каждая банда ограчивала для других пространство для резни и грабежа. Целью резни было не только выдворение азербайджанцев, но также присвоение их имущества. Тот же Вазген Саркисян обогатился за счет нападений на азербайджанские села. И этот процесс у Маркарян описан очень подробно. Все происходило на ее глазах.

Хотя описания Маркарян, несомненно, преследуют собственные цели, а именно развенчание образа Саркисяна, посадившего после развала Союза ее и ее брата в тюрьму, тем не менее, ее свидетельства очень важны. Они разрушают аргументы сегодняшних реваншистских кругов Армении, утверждающих, что никакого геноцида азербайджанцев не было, а был добровольный выезд с продажей домов, получением компенсаций и вывозом имущества. Сегодняшняя Армения хочет показать, что ничего азербайджанским беженцам не должна. Однако показания Маркарян это опровергают.

Она описывает, как банда Вазгена Саркисяна и его подельника Камо грабили село Халиса. Как жестоко обращались с людьми, которых выбрасывали из домов, как избивали 70-летнюю старуху и беременную женщину. С азербайджанцами обращались как со скотом. Саркисян и его банда торопились поскорее очистить село от хозяев, чтобы начать грабеж. Одновременно у людей отбирались деньги и драгоценности, которые они пытались спрятать и вывезти с собой. Родное село, где остались могилы их предков, азербайджанцы покидали полуодетыми, избитыми, измученными и обобранными. О каких компенсациях и подписях под документами купли-продажи говорят сегодня армянские реваншисты? Пусть почитают книжку Маркарян, прежде чем нести такую чушь.

К сожалению, в армянском медиа-пространстве очень редко можно встретить реальные свидетельства того, что творилось в советской Армении в конце 80-х годов. В большинстве те, кто были свидетелями и участниками зверств националистов, предпочитают об этом молчать. Возможно, если бы Маркарян и ее брата не посадили в период "возвышения" Вазгена Саркисяна, она тоже не стала бы выносить сор из избы.

Между тем, нашим соседям есть что рассказать. Старшее поколение граждан Армении прекрасно помнит те времена. Азербайджанцы составляли вторую по численности этническую группу. Когда-то они составляли большинство, но после двух актов геноцида и трех депортаций численность коренного населения была резко сокращена. На момент начала конфликта азербайджанцы в демографическом раскладе находились на втором месте. В Армении были сотни азербайджанских сел, а общее количество наших соплеменников составляло 250 тысяч. В этнической чистке принимало участие большинство граждан армянской национальности. И делалось это со всей ненавистью и с особым расчетом. Не один Вазген Саркисян хотел безнаказанно поживиться под благородным предлогом якобы сбора средств на помощь "армянским беженцах", которых на тот момент еще не существовало.

Светлана Маркарян тоже была из этой биомассы, слепленной ненавистью, в которой, как говорят в Баку, способен разобраться только психиатр, потому что здравых объяснений ей нет. Поэтому в ее попытке рассказать правду тоже немало несоответствий, и не заметить их невозможно. В Армении зверства в отношении азербайджанцев всегда оправдывали тем, что это, дескать, была "месть". Так наши соседи пытались и пытаются заглушить терзания собственной совести. Кровопролитие, вандализм, грабеж, немыслимые зверства, совершенные против коренного населения Армении, никуда не денутся из истории и энергетического поля этой страны. Они будут негативно сказываться на ее судьбе, пока не будет покаяния.

Вот и Маркарян рассказывает сказки о "жертвах насилия из Баку", якобы наводнивших Армению в конце 80-х годов, из-за чего, дескать, стали выселять азербайджанцев. Мол, приехав с этими "жертвами" в село Халиса и глядя на творимые саркисяновцами зверства, они видели то, что пережили сами. Пережили где? В Баку? В конце 80-х годов, когда в Баку армяне жили припеваючи, хотя город уже был наводнен беженцами из Армении? Не могли эти "беженцы" быть даже из Сумгайыта, так как после беспорядков никакого массового бегства армян из города не было. Армяне побежали из Баку и других городов только в начале 90-х годов, когда уже стало ясно, что конфликт затягивается, а советская власть рушится. За это пусть скажут спасибо своим соплеменникам, разрушившим и х сытую, всесторонне обеспеченную и безопасную жизнь в Азербайджане.

Разоблачающая негодяя националистка не удержалась от фальсификаций, призванных обелить и романтизировать облик армянского национализма, прикрыть маской звериный оскал движения за "миацуам". Согласно ее писанине, на стороне азербайджанцев была советская армия. Жаль, что на самом деле это было не так, иначе история карабахского конфликта была совсем иной и завершилась еще в конце 80-х. О чем же она говорит? Вероятно, о том, что советские военнослужащие какое-то время защищали анклавные азербайджанские села от озверевших армян. Жители обратились к Москве, оказавшись в окружении хорошо вооруженных дашнакских банд. Но продлилась эта поддержка недолго, и очень скоро анклавные села были "очищены" и разрушены.

Все эти факты давно известны и подробно описаны. Любой армянин, желающий знать, что и как было на самом деле, может найти информацию в Сети.

Националистка Маркарян своей книгой вовсе не стремилась восстановить справедливость, она лишь хотела разоблачить Вазгена Саркисяна, возведенного после смерти от рук других армянских негодяев в ранг "героя Армении". Об этом типе в соседней стране слагали легенды, чуть не причисляли к лику святых. А на самом деле, как показывает отрывок из откровений националистки, он был обычным мерзавцем, поддонком, для которого человеческая жизнь не стоила и гроша и который использовал кровавые идеи Нжде для личного обогащения. Таких было много, их ненависть и жажда легкой добычи не знала предела. И мирным безоружным азербайджанцам нечего было противопоставить этому злу.

Как бы то ни было, крупицы правды, пробравшиеся в опус армянской националистки, все-таки полезны. Они являются хоть и небольшим, но вкладом в формирование нового сознания армянского народа, более приближенного к реальности.