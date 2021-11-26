Эксклавы Азербайджана в Армении обмену не подлежат

Никол Пашинян выучил новое слово - анклав. В его обиходе оно появилось год назад, после поражения Армении в войне, но Никол пока, как видно, не очень в курсе дела. Это следует из его недавних заявлений. На состоявшейся на днях онлайн пресс-конференции Пашиняну был задан вопрос о судьбе азербайджанских анклавов на территории Армении, и в ответ армянский премьер, что называется, пустился в плавание.

Отметая всякие дальнейшие вопросы, он сразу заявил, что сомневается в наличии правовой основы у образования азербайджанских анклавов. Кто его знает, что это за контуры на карте, сказал он, может, их какой-то колхоз нарисовал. Вот у армянского анклава в Азербайджане - села Башкенд в Гедабеке, оказывается, юридическая основа имеется и она ему, Николу, хорошо известна. А что там с Юхары Аскипара, Бархударлы, Кярки и прочими азербайджанскими селами, оказавшимися "непонятным" Пашиняну образом на территории Армении, - сплошной туман. Точнее, Николу непонятно, как это вышло, что "армянские" села стали вдруг азербайджанскими. Что-то здесь не так, считает он. И по его тону уже видно, что в Ереване строят планы, как бы повыгоднее использовать вопрос анклавов для шантажа Баку.

Никогда не думали, что скажем об этом на нашем сайте, но Пашинян в определенной степени действительно прав. Он совершенно верно заметил, что у образования азербайджанских анклавов на территории Армении нет правовых основ. Так и есть. Это было очередное незаконное, направленное на расширение ареала обитания армян решение советских властей. В свое время никаких анклавов не существовало, была единая территория Газахского района Азербайджанской ССР. Несколько сел оказались оторванными от административных границ республики потому, что отделяющие их от основной территории района участки были переданы армянам для удовлетворения их якобы сельскохозяйственных потребностей. Следуя ментальным трендам, армяне незамедлительно приступили к отчуждению территорий, милостиво предоставленных им под пастбища, и добились успеха. В 1984- 85 годах 2105 гектаров земли в Газахском районе было передано Армении, 42 гектара территории села Баганис-Айрым было им "подарено", и село оказалось в окружении армянских деревень. В советские времена это не мешало нормальному передвижению в азербайджанские села, но с началом карабахского конфликта, развязанного Арменией, азербайджанцы сел Юхары-Аскипара, Баганис-Айрым, Ашагы-Аскипара, Гушчу и других оказались в окружении.

О том, как это происходило, можно узнать из открытых источников в интернете. Например, в августе 1990 года газета "Коммерсантъ" сообщило, что село Баганис Айрым 26 марта 1990 года подвергалось нападению, в результате погибли 11 жителей села. 17 августа было обстреляно село Юхары-Аскипара. Один житель села убит, двое ранены.

"19 августа, в 7.45 утра, по сообщению азербайджанской печати, около азербайджанского села Ашвгы-Аскипара Казахского района боевики напали на автобус, в котором ехали гражданские лица и сотрудники милиции. В результате один милиционер убит, две женщины ранены, двое боевиков убиты. Прибывшие военнослужащие внутренних войск вступили в бой и отбили нападение.

Несколько часов спустя подразделения Армянской национальной армии подвергли обстрелу азербайджанские села Юхары-Аскипара, Баганис-Айрум, Ашагы-Аскипара и Гушчу, вклинивающиеся в территорию Армении. Согласно свидетельствам очевидцев, при обстреле применялось не только автоматическое оружие, но и гранатометы, минометы, градобойные орудия и даже ракеты типа "земля-земля". Первые часы военнослужащие успешно отражали нападение. Затем четыре вертолета доставили из Еревана дополнительные подразделения боевиков, в результате чего им удалось захватить села Юхары-Аскипара и Баганис-Айрум.

20 августа к месту боевых действий были подтянуты дополнительные воинские подразделения, танки, зенитные установки и боевые вертолеты. В район боев прибыл командующий внутренними войсками МВД СССР генерал-майор Юрий Шаталин. С помощью ракетных ударов с вертолета были уничтожены огневые точки боевиков. В течение дня освобождены оба села, боевики отступили".

Из той же публикации "Ъ" можно узнать о следующем факте. 16 августа 1990 года близ села Баганис-Айрым из "Жигулей" был обстрелян милицейский пост. Одному из нападавших удалось скрыться, другого сотрудники милиции задержали и доставили в отделение внутренних дел Газахского района. Уроженец Еревана по фамилии Савоян имел при себе удостоверение ополченца 28-го отряда Армянской национальной армии и автомат. Армянские СМИ подняли жуткий вой, расписывая ужасы "исчезновения" авто с мирными пассажирами, которые всего лишь хотели проехать из одного района Армении в другой через вклинивающуюся территорию Азербайджана. А вечером того же дня первый секретарь Ноемберянского райкома КП позвонил своему газахскому коллеге и пригрозил, что фидаины уничтожат азербайджанские села, если террориста Савояна не освободят...

Дело было в 1990 году, и мы можем констатировать, что сегодня ничего в сознании наших соседей не изменилось.

Итак, захватив азербайджанские села, как прежде были незаконно отчуждены отделяющие их от Азербайджана территории, в Армении сегодня имеют наглость рассуждать о наличии каких-то правовых основ. Причем, об этих основах Никол Пашинян забыл только сейчас, а в мае он прекрасно о них помнил. Накануне выборов и.о. премьера признавал наличие анклавов и рассуждал о возможности их обмена. По его словам, под юрисдикцией Армении и Азербайджана находится почти одинаковое количество подобных территорий, и согласно международной практике, они, дескать, могут быть обменены.

Тут армянский лидер снова дал маху. Либо он слаб в арифметике, либо на самом деле не понимает, что такое анклав и чем он отличается от других территорий, которые в Армении хотят заполучить. Никаких 70 кв.км, о которых говорит Пашинян, Армения на территории Азербайджана не имеет. Площадь Башкенда, называемого армянами Арцвашен, села в Гедабекском районе, всего 40 кв. км. А вот площадь азербайджанских эксклавов, обозначенных на советских картах, то есть имеющих те самые неведомые Пашиняну правовые основы, гораздо больше. Давайте посчитаем: Юхары Аскипара - 8,6 кв. км, Ашагы Аскипара - 9,1 кв. км, Баганис Айрым - 40 кв. км, Бархударлы - 10,1 кв. км, Coфулу - 22 кв. км, Гызыл Гаджылы - 11 кв. км, Xeйримли - 4,1 кв. км, Кярки (Тигранашен) -19,2 кв. км. Это делает более 120 кв.км, то есть в три раза превышает армянский анклав на нашей территории.

Вряд ли армянской стороне стоит рассчитывать на подобный неравноценный обмен. Впрочем, как следует из последних заявлений Пашиняна, в Ереване на это уже не рассчитывают. Пересчитав все с калькулятором, там поняли, что механического обмена "всех на всех" не будет, поэтому премьер-неудачник сегодня ищет другие пути. Проще говоря, если нельзя получить больше, значит, надо доказать, что азербайджанских анклавов в Армении попросту не было. Потеряв все оккупированные территории, Ереван цепляется за несколько десятков квадратных километров не случайно. Дело в том, что уверенные в вечности результатов первой карабахской войны армяне постарались интегрировать захваченные анклавы и найти им применение. В разрушенных азербайджанских селах сегодня практически никто не живет. Кярки превращен в военную цитадель (как это понимают в Армении), а по территории газахских сел проложена магистраль, ведущая в Грузию. Глядя на то, что происходит на дороге Герус-Гафан, армяне с ужасом говорят о возможной блокировке магистрали Армения-Грузия в случае возвращения анклавов под юрисдикцию Азербайджана. А с возвращением Кярки законному владельцу, как пишут армянские эксперты, граница Армении будет заканчиваться на Араратском районе.

Как бы там ни было, а долги нужно отдавать. И сделать это Армении придется.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"Эти эксклавы образовались вследствие передачи Армении земель сельскохозяйственного назначения. При этом азербайджанские селения оказались в окружении армянских территорий. Армения может попытаться сделать их предметом торга, однако торг неуместен. Армения должна вернуть нам все территории, а потом мы можем подумать и о том, стоит ли осуществить равноценный обмен.

Демаркация границы должна о осуществляться в строгом соответствии с теми рубежами, которые были зафиксированы в советское время, то есть со всеми анклавами и эксклавами, которые существовали. Попытка делимитации на одной части границы в одном ключе, а на другой части границы на основании каких-то выдумок и измышлений, это нонсенс и абсурд. Основой делимитации будет административно-территориальное деление республик при СССР. Если армянские руководители не знают, что это такое, они могут поинтересоваться, обратившись к соответствующим справочникам, имеющимся наверняка у них в библиотеках и фондах. Там четко указаны границы Азербайджанской ССР и Армянской ССР, территории союзных республик.

На момент распада СССР республики вышли из единой страны в тех границах, которые были зафиксированы административно-территориальным делением Союза. Есть национальные конституции от 1978 года, в которых указаны размеры территорий республик. Они определялись теми границами, которые существовали. Так, территория Азербайджанской ССР составляла 86,6 тыс. кв.км, Армянской ССР, если не ошибаюсь, 29,8 тыс. кв.км. Это основа для осуществления процесса делимитации. Эти границы и территории являются базовыми, включая эксклавы, которые должны быть возвращены законным хозяевам.

Как они в советское время образовались, по каким причинам - это уже другой вопрос. Это вопрос больше исторического, чем практического характера. Мы знаем, что различные эксклавы существуют и в других странах, но там воспринимают это как данность и не копаются в анналах истории, не ищут карты, которые для них более релевантны. Не думаю, что для Армении должно быть сделано какое-то исключение. Исключений тут быть не может. Пусть изучают правила и на общих основаниях участвуют в процессе делимитации и демаркации. Существуют карты от 1976 года, которые должны быть взяты за основу, потому что других нет. Конечно, придумывать и рисовать карты армянская сторона умеет, но процесс рисования надо оставить тем, кто любит это "творчество", а реальные процессы будут идти в соответствии с реальными картами.

Мы тоже не в восторге от того территориального деления, которое досталось нам в наследство от СССР, но мы понимаем политико-правовые реалии и принимаем, что стороны на момент распада Союза взяли на себя определенные обязательства и вошли в ООН в тех границах, которые существовали на момент распада Союза, а не в 20-х, 30-х или еще каких-то там годах, в зависимости от пожеланий армянской стороны".

Лейла Таривердиева