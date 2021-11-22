Армянский бунт за карты Вильсона: перекройка границ исключена

В Армении снова протесты. Перекрытие улиц, митинги, истерика, задержания. В общем, все как всегда. Хаос является нормальным состоянием армянского общества и, если говорить откровенно, мало нарушает ход жизни этой страны. Потому что она практически не живет, а существует.

Забастовки, митинги, прочие безобразия не могут ухудшить положение страны, повлиять на производственный процесс, на ее международные связи и имидж. Все по той же причине - ни производства, ни имиджа, ни экономических обязательств у этой несчастной страны нет. Как нет работы, денег и перспектив у ее населения. Поэтому толпы без оглядки на возможность потерять время, работу и деньги торчат часами на магистралях, орут, требуют и, утомившись, в конце концов расходятся. Если обратить внимание, так заканчиваются даже самые серьезные и громкие протесты в Армении. Вспомним "электромайдан", который продолжался аж три месяца и ни к чему не привел. Такое ощущение, что самоцелью для масс являются сами протесты, возможность побезобразничать и покричать и хоть как-то занять свободное время, которого у жителей этой страны предостаточно.

Вывести людей на улицы в Армении несложно. Достаточно одного горлопана - и мыслительные способности общества блокируются. Как сегодня, когда массы опять были подняты по "тревоге", вытолкнуты на улицы и рассажены по центральным магистралям. На этот раз возмущенная общественность пошла за неким Арой Зограбяном, возглавляющим партию с помпезным названием "Пробуждение". Ара считает, что общественность должна незамедлительно вмешаться и не позволить Николу Пашиняну "за спиной народа пойти на сделку с Азербайджаном" в вопросе демаркации и делимитации границы.

Дело в том, что после очередного военного поражения (провокация Армении на госгранице 16 ноября) власти Армении начали проявлять признаки разума и заявили о готовности к делимитации, от которой год упорно уклонялись. Видимо, угроза азербайджанской стороны самостоятельно прочертить границу в случае дальнейшего упорства Еревана подействовала.

"Предложения Минобороны России по началу подготовительного этапа демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы приемлемы для Еревана", - заявил армянский премьер, потеряв два десятка солдат. При этом он постарался создать ложное впечатление, что процесс пойдет по выгодной для армян траектории, заверив, что все три предложения, внесенных Россией, приемлемы для Армении. Но ему не поверили. 44-дневная война полностью отучила армян верить своим властям.

Примечательно, что именно сегодня, 22 ноября, в Армении - очередная годовщина подписания так называемого арбитража Вудро Вильсона. В 1920 году президент США начертил карту Армении, отвечающую ее безумным фантазиям. Арбитраж Вильсона не был ратифицирован подписавшими его странами, в связи с чем так и не вступил в законную силу и ушел в архив вместе с нарисованной им картой.

Скорее всего, совпадение начала протестов с этой датой неслучайно. Об этом можно судить по плачу, устроенному в армянском сегменте соцсетей. В Армении до сих пор пытаются доказывать, что юридически арбитраж Вильсона оставался в силе все сто лет и является единственным законным документом, определяющим границы стран Южного Кавказа. Реалии и исторические факты для армянской стороны никогда не служили аргументом. Да что могут значить такие факты, как аннулирование Лозаннской мирной конференцией выгодного армянам Севрского договора, или отказ Конгресса предоставить Вильсону мандат на Армению, если крикуны в соцсетях хотят думать иначе. Сегодня как никогда несостоявшийся американский арбитраж 101-летней давности нужен армянскому агитпропу. Хотя были и не согласные. Например, международный террорист Монте Мелконян утверждал, что на самом деле Армении полагается гораздо больше. Карта Вильсона, по его мнению, унижала армянскую историю и определяла только сорок процентов "настоящих" границ Армении.

Армения не получила ничего из того, что назначил ей своим нелегитимным (Конгресс ему в этом отказал) решением Вудро Вильсон. Потому что процессы в регионе шли совсем другим путем и главной силой, как и за сто лет до 22 ноября 1920 года, тут была Россия. Не случайно и сегодня именно она взяла на себя роль посредника в таком деле и вносит предложения по делимитации, которые, если послушать Пашиняна, полностью удовлетворяют армян. Но удовлетворяют ли они Азербайджан? Азербайджанская сторона пока не высказывается, и все копья армянские псевдопатриоты ломают, основываясь только на заявлениях своих властей.

В конце октября, еще до боестолкновения 16 ноября, глава Совбеза Армении Армен Григорян высказался по поводу карт, заявил, что худшим вариантом для армян стала бы демаркация по последним картам СССР, датированных концом 1980-х. Его очень беспокоит, что именно этими картами руководствуется азербайджанская сторона, укрепляя свои позиции на госгранице. Армянским политикам и экспертам больше по душе карты 20-х годов, та же вильсоновская карта или карты, рисовавшиеся самими армянами до Парижской мирной конференции. Опасаются этого в Армении не случайно. Дело в том, что согласно картам, утвержденным Парижской мирной конференцией, в составе Азербайджана не только Карабах, но также Восточный, но и Западный Зангезур и восточный берег озера Гейча. А самое главное заключается в том, что в отличие от творчества Вудро Вильсона и самодеятельных карт армянских фантазеров, эти карты являются официально утвержденным международным документом.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

"Противники Пашиняна будут использовать любой повод для мобилизации протеста в попытках смещения его из правительства. Однако устраивать шоу вокруг такого вопроса - абсолютный бред. Ведь процесс делимитации границы, карт, возможных разменов (с учетом размеров и стратегической значимости тех или иных участков для сторон) очень сложный для лиц, не являющихся экспертами. Так что обсуждение подобных вопросов на площадях в митинговой атмосфере - популизм самой отвратительной формы.

Что касается принципиального вопроса, то очевидно, что за основу будет принята административная граница между союзными республиками на момент распада СССР в 1991 году. Именно в этих границах покинули СССР даже Литва, Латвия и Эстония. Хотя у этих республик были закрепленные международными договорами с Российской Федерацией существенно большие границы до оккупации в 1940 году. В частности, в пределах РФ были оставлены Печерский и Пыталовский районы, то есть несколько тысяч квадратных километров. Когда в декабре 1991 года был организован саммит в Казахстане, на котором было констатировано прекращение существования СССР и создание СНГ в принятой Алма-Атинской Декларации новыми независимыми государствами взаимно признавались существующие на момент 1991 года административные границы в качестве государственных и были взяты обязательства о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Таким образом, уже эта Декларация означает, что Армения и Азербайджан взаимно признали, хотя и в многостороннем формате, территориальную целостность и государственные границы в советском дизайне. Если дело обстояло иначе, то после оккупации армянскими вооруженными силами Карабаха Ереван вполне мог юридически оформить эту территорию как часть Армении, как в свое время было провозглашено это решениями ВС АрмССР и Областного Совета НКАО. Но даже пользовавшиеся покровительством России и Запада армяне осознавали нелегитимность подобного акта и через переговоры в рамках Минской группы стремились вырвать у Азербайджана согласие на это.

Следовательно, базовой картой, на основе которой будут вестись переговоры по делимитации границ, будет карта, составленная в 70-х годах, накануне принятия новой Конституции СССР. Эти карты имеются в открытом доступе. Однако у военных имеются самые подробные, крупномасштабные карты, на которых все указано с точностью до метров. Копии этих карт есть как в Ереване, так и в Баку. Но подлинники, с подписями и печатями находятся в Генштабе ВС РФ. Чтобы не было подтасовок и подрисовок, президент РФ Владимир Путин предложил использовать их, а также консультативную помощь картографов России, осуществлявших эту работу.

Полагаю, что на практике так и произойдет. По большей части границы договориться удастся быстро. Именно так и произошло при делимитации границы Азербайджана с РФ. По спорным вопросам шли дискуссии и переговоры, завершившиеся в 2012 году подписанием соответствующего договора. С Грузией переговоры идут до настоящего времени, хотя 80 процентров пограничной линии уже согласованы. Проблемы возникают по руслу рек, которые имеют свойство меняться, и это нужно уточнять и дополнительно договариваться. Возникают и встречные пожелания, которые могут быть удовлетворены посредством компромиссов, взаимных согласованных компенсаций. Это долгая работа, не на один год. Важно начать переговоры, признать советскую границу де факто и вести диалог по спорным вопросам и взаимным уступкам. Должно быть принято политическое решение на уровне первых лиц двух государств (в форме заявления, что не требует ратификации в парламентах), затем сформирована соответствующая рабочая группа и дан старт практической работе. Полагаю, что еще до конца года такая трехсторонняя встреча на высшем уровне состоится и процесс будет запущен".

Как бы там ни было, процесс еще не начался. Пока нет никакой конкретики, и армянам незачем поднимать шум. Вероятно, несмотря на заверения Пашиняна, они уже чувствуют, что ситуация в вопросе границ складывается не в их пользу. Однако им лучше поберечь силы для выражения эмоций в последующем, когда прояснятся контуры договоренностей. В том, что Армения не получит больше того, что имеет, можно не сомневаться. На дворе 21-й век, и перекраивать границы по собственному усмотрению в наше время невозможно. Сколько бы карт не хранилось в псевдоисторических архивах Армении, они не помогут ей расширить границы. Наши соседи и без того проживают на чужой земле, уже полученного с них вполне достаточно. И даже много, если обратить внимание на то, в каком состоянии находится эта страна. Глядя на ее убожество и вспоминая о том, что было сотворено агрессором на оккупированных азербайджанских землях, невольно приходишь к выводу, что историки не ошибаются - у армянского народа действительно нет никакого опыта государственности, заполучая земли, он попросту не знает, что с ними делать. Разрушать это то, что наши соседи умеют лучше всего. И этот имидж будет оставаться за ними, пока они не доказали нам обратного.

Лейла Таривердиева