Следующий лыжный турнир пройдёт в Улудаге

Улудаг станет следующей площадкой для соревнований.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, об этом заявил Рустам Наджафов, председатель Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств в рамках первого саммита Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств в Шахдаге.

В ходе выступления он отметил, что Союз, основанный в прошлом году, уже демонстрирует ощутимые результаты сотрудничества между курортами стран-участниц. В частности, было с успехом проведено первое лыжное соревнование в Узбекистане, на курорте Амирсой.

По его словам, в рамках состоявшегося сегодня заседания было решено, что следующее ежегодное соревнование пройдет на турецком курорте Улудаг в предстоящем сезоне.

"Мы верим, что это будет отличное соревнование, и Улудаг станет особенным этапом, ведь многие из нас посетят его впервые", - подчеркнул Наджафов.

Он также сообщил о планах по расширению Союза: положительно рассмотрены заявки на вступление от четырёх новых курортов, включая "Эждер 3200" и "Эрджиес" из Турции, а также "Ой Карагай" из Казахстана и центр Туфандаг из Азербайджана.

Среди целей Союза - укрепление связей между курортами, продвижение тюркского региона как привлекательного направления зимнего туризма и реализация совместных культурных, спортивных и маркетинговых инициатив.