https://news.day.az/society/1767269.html Пресечена незаконная культивация наркотических растений в Габале - есть задержанный - ФОТО Сотрудники Габалинского районного отдела полиции задержали ранее судимого 39-летнего Эльнура Эйюбова, занимавшегося культивацией наркосодержащих растений. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.
Пресечена незаконная культивация наркотических растений в Габале - есть задержанный - ФОТО
Сотрудники Габалинского районного отдела полиции задержали ранее судимого 39-летнего Эльнура Эйюбова, занимавшегося культивацией наркосодержащих растений.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.
Установлено, что он выращивал растения, содержащие наркотические вещества, на своем приусадебном участке. При осмотре места были обнаружены кусты конопли в горшках.
По данному факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Э.Эйюбова избрана мера пресечения в виде ареста.
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