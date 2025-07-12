Пресечена незаконная культивация наркотических растений в Габале

Сотрудники Габалинского районного отдела полиции задержали ранее судимого 39-летнего Эльнура Эйюбова, занимавшегося культивацией наркосодержащих растений.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Установлено, что он выращивал растения, содержащие наркотические вещества, на своем приусадебном участке. При осмотре места были обнаружены кусты конопли в горшках.

По данному факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Э.Эйюбова избрана мера пресечения в виде ареста.