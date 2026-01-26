Путающий водителей дорожный знак на дороге Гала-Пираллахи

Водителям, которые впервые пользуются дорогой Гала-Пираллахи, рекомендуется быть осторожными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, установленные на данном участке дорожные знаки создают для водителей запутанную ситуацию.

По словам водителей, примерно за 200 метров до радара на обочине дороги, примерно в 10 метрах от проезжей части, установлен знак ограничения скорости 60 км/ч. Этот знак размещен не на столбе, а у края дороги и, особенно в ночное время, практически не заметен.

В результате водители продолжают движение, считая, что разрешенная скорость составляет 90 км/ч, и только при приближении к радару видят знак, указывающий на снижение скорости до 60 км/ч. Это не позволяет вовремя затормозить, и водители оказываются под угрозой штрафа.

Сообщается, что после снижения скорости до 60 км/ч через определенное расстояние разрешается движение со скоростью 80 км/ч. Однако примерно через 50 метров снова установлен знак ограничения скорости 60 км/ч.

По предположению водителей, второе ограничение до 60 км/ч может быть связано с расположенной поблизости железнодорожной линией. Однако они не понимают, по какой причине между двумя ограничениями установлен знак 80 км/ч.

Агентство наземного транспорта Азербайджана прокомментировало данную ситуацию.

Отмечается, что при установлении ограничений скорости на этом участке учитывались вопросы повышения уровня безопасности пешеходов и транспортных средств, выезжающих из жилой зоны.

Сообщается, что в целях безопасности скорость движения была снижена до 60 км/ч. В соответствии с законодательством дорожные знаки были повторно установлены с правой стороны дороги:

"Будет проведен осмотр территории, и в случае выявления недостатков проблема будет устранена".