Израиль нанес удары по 150 военным целям в Иране

В течение всего дня в пятницу десятки истребителей ВВС Израиля провели масштабные удары по целям на западе и в центральной части Ирана на основе разведданных.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ходе атак было поражено более 150 военных объектов.

В рамках ударов были атакованы и уничтожены несколько складов вооружений, десятки баллистических ракет и пусковые установки.

Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по складам беспилотников, системам обороны и другим объектам, использовавшимся для производства вооружений.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.