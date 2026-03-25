И опыт - сын ошибок трудных: Армения между прошлым и будущим

Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о символике карты этой страны и переосмыслении истоков карабахского конфликта представляет собой важнейший этап трансформации армянского государственного сознания. По сути, речь идет о попытке вернуть Армению в рамки международного права, здравого смысла и долгосрочных национальных интересов.

И если рассматривать его аналитически, становится очевидным: каждый из тезисов Пашиняна имеет под собой прочную фактическую и логическую основу. Прежде всего, признание того, что карабахское движение стало инструментом вовлечения Армении в чужие геополитические игры, является болезненным, но неизбежным выводом. В действительности конфликт вокруг Карабаха с самого начала строился на идее пересмотра международно признанных границ Азербайджана.

Эта идея не имела под собой ни юридического, ни политического обоснования. В конце 1980-х годов армянское общество оказалось под воздействием националистической мобилизации, которая игнорировала базовый принцип международного права - территориальную целостность государств. В результате Армения оказалась втянутой в затяжной конфликт, последствия которого оказались разрушительными - как в экономическом, так и в демографическом и политическом плане.

Важно подчеркнуть: речь идет не просто об ошибке политических элит. Это была системная ошибка значительной части армянского общества, поддавшегося иллюзии, что территориальные претензии могут быть реализованы без долгосрочных последствий. Более того, в определенный момент радикальные круги в Армении настолько утратили чувство реальности, что начали выдвигать территориальные претензии не только к Азербайджану, но и к Грузии и Турции.

Подобная экспансионистская риторика окончательно изолировала страну в региональном контексте и создала устойчивый образ Армении как источника нестабильности. На этом фоне заявление Пашиняна о возвращении к международно признанной территории Армении приобретает фундаментальное значение. Фактически он говорит о восстановлении государственности как таковой.

И действительно, государство не может существовать, если оно само ставит под сомнение собственные границы. Когда политический дискурс десятилетиями строится вокруг внешних территориальных претензий, происходит размывание внутреннего суверенитета. Пашинян абсолютно прав: отказ от этих претензий - это не уступка, а возвращение к нормальности, к базовым принципам функционирования государства.

Следующий важный тезис - усиление суверенитета и безопасности после отказа от ревизионистской повестки. Это утверждение подтверждается практикой. Любая страна, находящаяся в состоянии постоянного конфликта с соседями, неизбежно оказывается зависимой от внешних игроков. Именно это и происходило с Арменией: ее безопасность, экономика и внешняя политика были во многом определяемы интересами третьих сил. Отказ от конфликта и переход к мирной повестке объективно расширяют пространство для самостоятельных решений.

Отдельного внимания заслуживает вопрос Конституции Армении. В ее преамбуле действительно содержатся положения, которые интерпретируются как косвенные территориальные претензии к Азербайджану. Это не просто юридическая формальность - это фундаментальная проблема, подрывающая доверие между странами. Пока в основном законе государства сохраняются подобные формулировки, любые заявления о мире неизбежно воспринимаются с долей скепсиса. Именно поэтому необходимость конституционных изменений является не внешним требованием, а внутренней потребностью самой Армении, если она действительно стремится к устойчивому миру и развитию.

Критика со стороны реваншистских сил в данном контексте выглядит предсказуемо, но неубедительно. Эти силы апеллируют к эмоциям, а не к рациональному анализу. Более того, их зависимость от внешних центров влияния давно не является секретом. Значительная часть подобных политических акторов исторически ориентировалась либо на радикальные круги диаспоры, либо на государства, заинтересованные в сохранении напряженности в регионе. Мир между Азербайджаном и Арменией лишает их инструментов влияния и возможностей давления, поэтому сопротивление неизбежно.

Однако ключевой вопрос заключается в другом: готовы ли сами граждане Армении сделать окончательный выбор в пользу рационального будущего? История последних десятилетий уже дала однозначный ответ о цене ошибок, основанных на иллюзиях. Экономическая стагнация, миграция, зависимость от внешних игроков - все это прямые последствия политики, построенной на отрицании реальности.

Сегодня у Армении есть шанс окончательно выйти из этого замкнутого круга. Признание международно признанных границ, отказ от территориальных претензий, изменение Конституции и формирование прагматичной внешней политики - это не уступки, а инвестиции в собственное будущее. И в этом смысле позиция Пашиняна отражает не слабость, а признание новых реалий.

В конечном итоге выбор предельно прост: либо продолжение движения по пути реваншизма и новой изоляции, либо окончательное утверждение государственности, основанной на реальности, а не мифах. И от того, какой путь выберет армянское общество, зависит не только судьба самой Армении, но и устойчивость всего Южного Кавказа.