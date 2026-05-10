Чимаев проиграл Стрикленду и потерял чемпионский пояс UFC

На турнире UFC 328 в Ньюарке состоялся титульный бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, поединок продлился все пять раундов и завершился победой американского бойца раздельным решением судей.

Для Чимаева это поражение стало первым в профессиональной карьере. Теперь на его счету 15 побед и одно поражение в MMA.

Стрикленд, в свою очередь, одержал 31-ю победу при семи поражениях и завоевал чемпионский пояс UFC в среднем весе.

Напомним, в предыдущем бою Чимаев победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей и стал чемпионом. Стрикленд перед встречей с Хамзатом нокаутировал Энтони Эрнандеса.