Переговоры США и Ирана в Пакистане могут возобновиться

Новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться в Исламабаде на следующей неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как отмечается, США и Иран работают с посредниками над составлением меморандума о взаимопонимании, в котором будут определены условия ведения на протяжении месяца переговоров о завершении войны. Переговоры могут возобновиться в Исламабаде уже на следующей неделе, отмечает газета. Если сторонам удастся добиться прогресса, первоначальный срок длиною в месяц может быть продлен по обоюдному согласию, пишет издание.

В пятницу саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что участники консультаций, которые проходят при посредничестве Пакистана, "сосредоточены на меморандуме о взаимопонимании по прекращению войны, открытию Ормузского пролива и смягчению блокады" исламской республики со стороны США. Вместе с тем источник Al Arabiya подчеркнул, что "переговорный процесс идет сложно, препятствия по-прежнему остаются".