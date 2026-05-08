США продлили лицензию bp на продолжение операций на "Шах Дениз"

В компании bp Azerbaijan подтвердили, что США продлили лицензию, позволяющую компании продолжать операции на азербайджанском газовом месторождении "Шах Дениз" совместно с иранской NICO и российской LUKOIL.

"bp всегда стремится соблюдать применимые законы и правила санкционного режима. Упомянутые лицензии были продлены. Работы на "Шах Дениз" продолжают полностью соответствовать санкционным требованиям", - сообщили в bp Azerbaijan в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

Отметим, что bp участвует в проекте совместно с партнёрами из России и Ирана, находящимися под санкциями США, и в целях соблюдения действующего законодательства Вашингтон выдает специальную лицензию, срок действия которой в настоящее время был продлён.

Предыдущая лицензия истекла в апреле, при этом срок действия новой не уточняется.

Доли участия в проекте "Шах Дениз" распределяются следующим образом: bp (оператор - 29,99%), LUKOIL (19,99%), TPAO (19,00%), SGC (16,02%), NICO (10,00%) и MVM (5,00%).

Согласно последним данным bp, с момента запуска в 2006 году и до конца первого квартала 2026 года на месторождении было добыто около 271 млрд кубометров газа и 53 млн тонн конденсата.

В первом квартале 2026 года добыча составила около 7 млрд стандартных кубометров газа и порядка 1 млн тонн (около 7 млн баррелей) конденсата с платформ Shah Deniz Alpha и Shah Deniz Bravo, оставаясь на уровне первого квартала 2025 года.

Текущая производственная мощность "Шах Дениз" составляет около 74,2 млн стандартных кубометров газа в сутки, или примерно 27,1 млрд кубометров в год.