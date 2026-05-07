Движение на этой улице Баку полностью ограничат

С целью обеспечения комфортного и безопасного передвижения граждан на участке улицы Рашида Бейбутова в городе Баку - от улицы Сахиба Зейналова до улицы Аббасгулу Ага Бакиханова - будут проведены ремонтные работы.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, в связи с этим с 22:00 8 мая до 23:00 9 мая движение транспортных средств на указанной территории будет полностью ограничено.

"Просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, заранее планировать маршруты движения и пользоваться альтернативными дорогами", - говорится в сообщении.