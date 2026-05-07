https://news.day.az/society/1832828.html Движение на этой улице Баку полностью ограничат С целью обеспечения комфортного и безопасного передвижения граждан на участке улицы Рашида Бейбутова в городе Баку - от улицы Сахиба Зейналова до улицы Аббасгулу Ага Бакиханова - будут проведены ремонтные работы. Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Движение на этой улице Баку полностью ограничат
С целью обеспечения комфортного и безопасного передвижения граждан на участке улицы Рашида Бейбутова в городе Баку - от улицы Сахиба Зейналова до улицы Аббасгулу Ага Бакиханова - будут проведены ремонтные работы.
Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Согласно информации, в связи с этим с 22:00 8 мая до 23:00 9 мая движение транспортных средств на указанной территории будет полностью ограничено.
"Просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, заранее планировать маршруты движения и пользоваться альтернативными дорогами", - говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре