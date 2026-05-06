В Габале прошел праздник современного азербайджанского кинематографа

В рамках проекта Союза кинематографистов Азербайджана (AKİ) "Дни кино в регионах", в Габале в течение трёх дней прошли показы фильмов, собравшие любителей современного азербайджанского кинематографа, сообщили Day.Az в пресс-службе AKİ.

Этот проект, уже вступивший в четвёртый год своего существования, уверенно выполняет свою главную миссию - знакомит жителей регионов с новыми работами отечественных режиссёров и одновременно способствует возрождению кинотеатров и кинозалов за пределами столицы.

Показы проходили в живом формате - после каждого сеанса зрители могли обсудить увиденное, задать вопросы и пообщаться с гостями. В числе участников были народный артист Гурбан Исмайлов и актёр Самими Фархад, которые делились закулисными историями съёмок и профессиональными наблюдениями.

Кинопрограмма получилась разнообразной и насыщенной. Зрители увидели полнометражные художественные фильмы Заура Гасымлы "Тагиев: Нефть" и Ильгара Наджафа "Гранатовый сад", короткометражные фильмы Эмина Эфендиева "Монолог одинокого человека", Гулу Аскерова "Забор", Эльвина Адыгезала "Рена ханум снимает фильм", Теймура Гамбарова "Кухуроба", Орхана Агазаде "Сиденья". Все показы были тепло встречены публикой и вызвали активное обсуждение.

Модератором встреч выступила кинокритик Айгюн Асланлы, задавшая тон открытого и содержательного диалога между авторами и зрителями.

Дни кино в Габале ещё раз показали, что интерес к национальному кино растёт, особенно когда у зрителя появляется возможность не только смотреть фильмы, но и говорить о них напрямую с их участниками. Когда кино выходит за пределы столицы и становится доступным широкой аудитории, оно превращается не просто в просмотр фильмов, а в настоящий праздник культуры и живого общения.