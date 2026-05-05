Samsung собирается выпустить Android-ноутбуки с ИИ-системой Galaxy AI

Samsung рассматривает возможность выпуска ноутбуков на операционной системе Android 17. Компания разрабатывает сразу три устройства, ориентированные на разные ценовые сегменты - от начального до премиального, сообщает SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По слухам, флагманская версия будет выделяться тонким корпусом и современным дизайном, что позволит компании усилить позиции в категории ультрапортативных решений. Все модели будут работать под управлением фирменной оболочки One UI 9, уже используемой в экосистеме бренда.

Переход на Android в сегменте ноутбуков может стать частью стратегии по унификации пользовательского опыта. В настоящее время One UI применяется на смартфонах, планшетах, носимых устройствах и телевизорах Samsung, и ее распространение на ПК позволит усилить интеграцию между устройствами.

Ожидается, что новые модели получат поддержку фирменных ИИ-функций Galaxy AI, а также обновленной версии режима Samsung DeX, обеспечивающего работу в ПК-интерфейсе. Это должно упростить взаимодействие между ноутбуками и другими устройствами Galaxy, включая передачу данных и сценарии непрерывной работы.

На текущий момент Samsung уже присутствует в сегменте ноутбуков на базе ChromeOS, однако в перспективе может перейти на новую платформу Aluminium OS на базе Android, которую разрабатывает Google. Сроки официального анонса устройств не раскрываются. По предварительной информации, Android 17 и обновленная версия ChromeOS могут быть представлены на конференции Google I/O 2026 в конце мая.