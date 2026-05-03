"Air Serbia" встретили в Международном аэропорту Гейдар Алиев по случаю рейса Белград-Баку

3 мая в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась официальная церемония встречи первого прямого рейса по маршруту Белград - Баку - Белград, выполненного национальным авиаперевозчиком Сербии "Air Serbia".

Как сообщает Day.Az, согласно новой полётной программе, рейсы будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам. Маршрут расширяет воздушное сообщение между Азербайджаном и Европой, способствуя развитию туризма и деловых связей. Действующий между двумя странами безвизовый режим делает путешествия более доступными и повышает интерес к направлению.

Пассажиры первого рейса были встречены при посадке в аэропорту традиционной водной аркой. В рамках мероприятия были вручены памятные подарки, отражающие культуру Азербайджана.

В официальной церемонии приняли участие представители правительства Азербайджана, делегация Сербии и руководство "Air Serbia".

Отметим, что новый маршрут является очередным шагом в расширении международной маршрутной сети Международного аэропорта Гейдар Алиев, а также ещё больше укрепляет позицию Баку как одного из ведущих авиационных и туристических центров региона.