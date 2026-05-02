У побережья Йемена захватили нефтяной танкер

Неизвестные угнали танкер M/T Eureka под флагом Того у берегов йеменской провинции Шабва. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на Береговую охрану Йемена, передает Day.Az со ссылкой на bfm.ru.

По данным пограничников, на борт поднялась группа вооруженных людей. После получения контроля над судном его направили через Аденский залив в сторону Сомали.

В береговой охране отметили, что местонахождение танкера известно, власти предпринимают усилия, чтобы освободить судно и обеспечить безопасность экипажа.