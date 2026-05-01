В Карсе идут закрытые встречи с армянами

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

Железная дорога в истории Южного Кавказа никогда не была просто железной дорогой. В этой географии рельсы проходят не только через степи, горы и пограничные станции. Они проходят через память войн, дипломатические расчеты, союзнические обязательства, скрытые страхи и дорого оплаченные ошибки прошлого. Поэтому встреча турецко-армянской совместной рабочей группы в Карсе по вопросу восстановления и запуска линии Карс-Гюмри не является техническим эпизодом, рутинной межведомственной работой или очередным пунктом дипломатического календаря. Это политический сигнал. И Баку должен читать этот сигнал максимально внимательно - без истерики, но и без опасной наивности.

В Карсе действительно состоялось заседание турецко-армянской совместной рабочей группы, созданной для реабилитации и ввода в эксплуатацию железной дороги Карс-Гюмри. Официальные заявления турецкой и армянской сторон практически зеркальны: встреча прошла в рамках процесса нормализации, стороны подчеркнули важность скорейшего открытия линии для развития региональных транспортных коммуникаций. Формально все выглядит нейтрально, корректно и даже аккуратно. Но в кавказской политике нейтральных формулировок не бывает. Когда дипломатия начинает говорить языком "коммуникаций" и "региональной связанности", почти всегда за этим стоит вопрос: кто получает новый инструмент влияния, кто укрепляет позиции, а кто рискует оказаться на обочине чужой игры.

Карс-Гюмри - не новый маршрут, придуманный сегодняшними технократами. Это старая артерия, разорванная историей. После распада СССР у Армении была возможность подключиться к региональным транспортным сетям. Но война против Азербайджана и оккупация его территорий сделали это невозможным. Турция в 1993 году после оккупации Кельбаджара закрыла сухопутную границу с Арменией. Это был не эмоциональный жест, а акт политической солидарности с Азербайджаном. Анкара тогда четко обозначила позицию: нельзя вести себя агрессивно на востоке и пользоваться преимуществами открытых дверей на западе. Этот принцип стал одним из моральных оснований азербайджано-турецкого братства.

Этот факт сам по себе поднимает отдельный вопрос: встречи проходят, официальные заявления делаются, но составы делегаций не раскрываются общественности. Кто ведет переговоры, с каким мандатом, в каких политических рамках - все это остается в тени. Пока известно лишь, что от МИД Турции в процессе участвует представитель по имени Айше ханым. В такой чувствительной теме подобный дефицит информации является не технической деталью, а проблемой политической коммуникации. Потому что вопросы уровня Карс-Гюмри не любят закулисной тишины: когда имена скрыты и рамки не объяснены, общество закономерно спрашивает - кто реальные архитекторы процесса и какие договоренности обсуждаются за столом.

Нынешние разговоры о восстановлении линии Карс-Гюмри нельзя воспринимать как обычную модернизацию транспорта. Если граница была закрыта не из-за чьего-то каприза, а вследствие оккупации, то ее фактическое размораживание также должно быть связано не с дипломатической поспешностью, а с полным и необратимым устранением последствий агрессивной политики Еревана. Армения не должна получать инфраструктурный бонус только потому, что ей стало некомфортно жить в изоляции. Изоляция была следствием конкретной политики. Значит, выход из нее должен стать результатом конкретных обязательств, юридических гарантий и окончательного отказа от реваншизма.

Разумеется, у Турции есть свои интересы. Это крупная региональная держава, которая стремится превратить восточные провинции в часть транспортного моста между Европой, Кавказом, Центральной Азией и Китаем. Для Анкары Карс - не просто приграничный город, а потенциальный логистический узел. В этом смысле турецкая логика понятна: открываются маршруты - растет торговля, усиливается транзитная роль, влияние на Армению может строиться не только через закрытую границу, но и через экономическую зависимость. Это прагматичный подход. Но прагматизм становится опасным, когда начинает забывать о политической цене.

На линии Турция-Армения уже однажды многое строилось на красивых словах и ошибочных расчетах. Достаточно вспомнить Цюрихские протоколы 2009 года. Тогда Анкара и Ереван подписали документы о нормализации отношений, но процесс быстро зашел в тупик. В Азербайджане это было воспринято как попытка отделить армяно-турецкую повестку от азербайджанского вопроса. Это была принципиальная ошибка. Нельзя действовать так, будто граница Турции и Армении существует в вакууме, а политика Армении в отношении Азербайджана - отдельная тема, которую можно вынести за скобки. В Кавказе скобки не работают. Здесь все связано со всем.

Сегодня, спустя годы, существует риск, что часть турецкого внешнеполитического аппарата снова поддается соблазну старой формулы: сначала откроем коммуникации, затем появится доверие, потом придет мир. Но это слишком мягкая, кабинетная и удобная для Еревана схема. На практике мир возникает не из движения поездов, а из открытого политического признания реальности. Поезд может перевозить зерно, строительные материалы, пассажиров, контейнеры. Но он не способен заменить мирный договор, демаркацию, отказ от претензий, очищение учебников и политического языка от реваншистских мифов. Железная дорога не лечит реваншизм. Иногда она, наоборот, делает его более обеспеченным и мобильным.

Именно здесь, как бы это ни было неприятно для некоторых в Анкаре, требуется честная оценка. В турецкой внешней политике все еще ощущаются остатки старой школы. Эта школа любит говорить о "мягкой силе", "диалоге цивилизаций", "историческом примирении" и "региональной интеграции", но часто забывает, что без жесткого стратегического каркаса мягкая сила превращается в мягкотелость. Это наследие периода, когда часть турецкой элиты верила, что сложные исторические конфликты можно решить улыбками, протоколами и фотографиями за круглым столом. С соседями можно и нужно говорить. Но нельзя путать диалог с уступками, а открытие коммуникаций - с капитуляцией памяти.

Обвинять Турцию в предательстве ни правильно, ни нужно. Это было бы несправедливо и политически глупо. Президент Эрдоган не раз показывал, что прекрасно понимает значение Азербайджана для турецкой стратегии. Его отношения с Президентом Ильхамом Алиевым, логика союзничества между Анкарой и Баку, Шушинская декларация, координация в сфере обороны, энергетики, логистики и дипломатии - все это создало реальность, которую никакая рабочая группа отменить не может. Более того, 17 апреля 2026 года Эрдоган прямо заявил, что Турция продолжает нормализацию с Арменией в координации с Азербайджаном. Это важная и правильная формула. Но именно поэтому она должна быть не лозунгом, а механизмом.

Координация - это не просто информирование Баку о заседании в Карсе. Координация означает согласование политических рамок, темпов, условий, красных линий и результатов. Координация означает, что Ереван не сможет получить экономическое дыхание от Турции и двигаться дальше, не предоставив Азербайджану полной политической определенности. Координация - это понимание того, что если нормализация Турции и Армении начнет опережать окончательное урегулирование между Азербайджаном и Арменией, в регионе возникнет новая асимметрия. А любая асимметрия на Кавказе рано или поздно превращается в кризис.

Особенно важен фактор транспортной конкуренции. Азербайджан, Грузия и Турция уже создали стратегическое соединение через линию Баку-Тбилиси-Карс. Она была открыта 30 октября 2017 года и стала не просто железнодорожным проектом, а геополитическим заявлением: Каспий, Кавказ и Анатолию можно соединить и без участия Армении. В 2024 году после модернизации грузинского участка пропускная способность линии выросла с 1 миллиона тонн до 5 миллионов тонн в год. Азербайджан не просил милости у истории. Он создал альтернативу, вложил ресурсы, выстроил маршрут и доказал: если Ереван выбирает конфронтацию, регион может развиваться и без него.

Теперь возникает вопрос: как линия Карс-Гюмри будет встроена в уже существующую инфраструктуру Турции и Кавказа? Она станет дополнением или начнет конкурировать? Войдет в общий баланс или превратится в инструмент косвенного политического усиления Армении? Будет интегрирована в архитектуру, где центральную роль сохраняет Азербайджан, или кто-то попытается после 2025 года ускоренно реабилитировать Ереван, подключить его к транспортным схемам и тем самым снизить вес требований Баку?

Здесь нужно говорить прямо. Армения сегодня остро нуждается в открытии турецкого направления. Ереван стремится выйти из транспортного тупика, снизить зависимость от ограниченных маршрутов, получить доступ к турецкому рынку, привлечь внимание Запада, представить себя как "новое" государство, готовое к миру. Но желание Армении не является достаточным основанием для стратегической щедрости Анкары. Чтобы вернуться в регион, Ереван должен заплатить политическую цену. Эта цена не измеряется унижением. Она измеряется ответственностью: признание территориальной целостности Азербайджана без двусмысленностей, отказ от реваншистских формул, реальная готовность к коммуникациям с Нахчываном, уважение к новой региональной реальности.

8 августа 2025 года подписание Вашингтонской декларации с участием Президента США Трампа, Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна стало важным этапом. Стороны подтвердили необходимость продолжения движения к подписанию и ратификации мирного соглашения, а также вывели в публичную плоскость логику маршрута TRIPP между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Но именно потому, что процесс вошел в новую фазу, нельзя допускать разрозненности. Если одна дверь открывается в турецко-армянском направлении, другая - азербайджано-армянская - не должна оставаться приоткрытой.

Иначе возникает странная картина. Армения получает бонусы от нормализации с Турцией, политические дивиденды от Запада, экономические перспективы от новых маршрутов, а Азербайджану предлагают терпеливо ждать окончательных гарантий. Так не бывает. Баку заплатил слишком высокую цену за восстановление справедливости. Десятилетия страна жила с оккупацией, беженцами, разрушенными городами, дипломатическим лицемерием посредников, попытками заморозить несправедливость под видом "процесса". После изменения баланса никто не имеет права снова включать старую музыку и требовать от Азербайджана односторонней "конструктивности".

Претензия к Турции не в том, что она ведет диалог с Арменией. Диалог возможен и иногда необходим. Вопрос в другом: турецкая дипломатия должна быть предельно осторожной в темпах, формулировках и символах. Когда официальные заявления выглядят чрезмерно сухими, состав делегаций не раскрывается, а политические рамки не объясняются, возникает пространство для подозрений. Возможно, за этим нет никакой скрытой игры. Но в политике восприятие иногда имеет не меньшее значение, чем сам факт. Если Анкара хочет сохранить полное доверие азербайджанского общества, она должна говорить не только с кабинетами, но и с политической памятью Баку.

Есть и другой тревожный момент. Армянское лобби, западные центры влияния и часть международной бюрократии попытаются представить открытие Карс-Гюмри как "исторический прорыв", "конец блокады", "возвращение Армении в регион" и "победу мира". За этими красивыми формулами легко скрыть главное: мир не может строиться на амнистии политической безответственности. Если Ереван хочет быть частью региона, он должен стать не объектом сострадания, а субъектом обязательств. Государством, которое доказало, что усвоило уроки собственной политики.

Турция должна понимать: избыточная мягкость в армянском вопросе будет прочитана как слабость. И не только в Ереване. В Париже, Брюсселе, Вашингтоне, Москве и Тегеране это тоже будут интерпретировать по-своему. Одни решат, что Анкару можно подталкивать к новым уступкам через риторику "мира". Другие увидят пределы турецкого единства. Третьи попытаются вбить клин между Турцией и Азербайджаном. Поэтому вопрос Карс-Гюмри - это не только вопрос Армении. Это вопрос репутации Турции как государства, способного отличать мир от ловушки.

В идеале линия Карс-Гюмри могла бы стать частью широкой системы региональных связей: Баку-Тбилиси-Карс, Средний коридор, маршруты к Нахчывану, турецкая логистическая сеть, порты Каспия, грузы из Центральной Азии, европейские рынки. Но для этого Армения должна войти в систему не через заднюю дверь и не на особых условиях, а как государство, принявшее правила. Эти правила просты: отказ от реваншизма, отказ от территориальных претензий, отказ от попыток играть против соседей с опорой на внешних покровителей, отказ от использования коммуникаций как инструмента давления. Если Ереван принимает эти правила, дорога может стать дорогой мира. Если нет - она станет дорогой риска.

У Анкары сегодня есть возможность провести тонкую, но сильную линию. Не держать дверь перед Арменией закрытой навсегда, но и не открывать ее без условий. Не демонстрировать грубость, но и не раздавать стратегические подарки. Не идти за старой романтикой протоколов, а действовать как зрелое государство. Турция должна прямо сказать: нормализация возможна, но не за счет Азербайджана; коммуникации возможны, но не вместо обязательств; граница может открыться, но параллельно с реальным миром, а не вместо него.

Главное испытание именно в этом. Карс-Гюмри проверяет не состояние шпал, мостов и тоннелей. Он проверяет качество турецкой стратегии. Проверяет, способна ли Анкара соединить прагматизм с памятью, экономику с принципами, региональную игру с союзнической верностью. Проверяет, понимает ли турецкая дипломатия, что Азербайджан - не дополнительная деталь ее кавказской политики, а ключевой стратегический партнер на восточном направлении.

Поэтому Баку должен внимательно отслеживать каждый шаг, но без нервозности. Сегодня Азербайджан достаточно силен, чтобы не бояться переговоров Турции с Арменией. Но и достаточно опытен, чтобы не игнорировать риски. Турция остается братской страной и союзником. Президент Эрдоган остается лидером, который глубоко понимает ценность азербайджано-турецкой связи. Но братство не отменяет необходимости говорить правду. А правда такова: если любая нормализация с Арменией начинает идти быстрее, чем обеспечение интересов Азербайджана, дипломатический процесс превращается в политическую проблему.

Карс-Гюмри может стать дорогой мира. Но только в том случае, если по ней сначала пройдет не поезд, а ответственность. Только если Ереван окончательно примет новую реальность. Только если Анкара будет действовать не под аплодисменты внешних посредников, а исходя из логики стратегической солидарности. Только если экономическая выгода не затмит память о том, почему эта граница была закрыта.

В противном случае эта железная дорога станет не символом примирения, а памятником очередной иллюзии. А на Кавказе иллюзии всегда стоят дорого. Очень дорого.