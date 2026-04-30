Скандал вокруг Окампо раскрыл грязные схемы армянского лобби

Это скандал. Однозначно можно сказать, что это позор. Точнее, саморазоблачения, которые звучат в записи разговора лоббиста Окампо со своим сыном, должны были бы быть позором для каждого, кто занимается политической или общественной деятельностью. Но сегодня, когда политическая этика и мораль атрофированы благодаря таким, как бывший прокурор МУС, позор превращается в достоинство.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Несмотря на произведенный эффект, все это не стало неожиданностью, считает наш собеседник. То, насколько широко действует армянская диаспора и сколько деятелей с громкими фамилиями вовлечены в ее орбиту, давно известно.

"Коробит цинизм, с которым высказывались участники диалога. Откровенность, с которой обсуждались планы разрушения интересов других государства с использованием европейского ресурса. До какой же ступени упала мораль, чтобы с такой откровенностью решать судьбы других стран, решать кого-то "убрать" и что-то разрушить. И особенно коробит то, что говорят об этом всем люди, больше всех рассуждающие о демократии, правах человека и продвигающие пафосные нарративы", - сказал депутат.

Новруз Аслан не сомневается, что обязательно начнут возникать сомнения относительно подлинности записи, будут говорить, что это дело рук искусственного интеллекта. Однако, по мнению нашего собеседника, можно не сомневаться, что прежде, чем опубликовать эти материалы, их подлинность была проверена. Иначе они не попали бы на страницы ведущих СМИ Азербайджана.

По словам Аслана, факт остается фактом. Евросоюз готовится отправить в Армению вторую миссию, как заявлено, для помощи в борьбе с гибридными угрозами в связи с выборами. И что же получается теперь? Теперь выходит, что заявления ЕС о поддержке действующего правительства Армении и мирного процесса в регионе произносились только для отвода глаз?

"Хотя нет, не будем обобщать. Речь в записи идет о действиях лобби, а не Евросоюза. Несмотря на вездесущее лобби, у диаспоры руки все-таки не настолько длинны, чтобы заставить ЕС забыть о собственных интересах. Тем не менее, нельзя не признать, что мы, в Азербайджане, постоянно чувствуем холодность в отношении нашей страны. Например, в процессе восстановления освобожденных территорий. ЕС не участвует в этом процессе, за небольшими исключениями. Зато выделяет 200 миллионов Армении", - заметил азербайджанский депутат.

По мнению Новруза Аслана, содержание обнародованной записи подтверждает наличие конкретной программы, у которой есть спонсоры и исполнители. Единственное, что пока не ясно, это насколько вовлечен в нее официальный Ереван.

"Конечно, ни Окампо, ни Боррель не представляют всю Европу и Евросоюз. Тем не менее, лобби имеет определенное влияние и инструменты, чтобы пытаться продавливать реваншистские нарративы. Хотя может показаться, что вся каша заваривается против Никола Пашиняна, на самом деле цель - Азербайджан. А все потому, что успехи нашей страны все еще не дают покоя некоторым влиятельным кругам. Они так и не смогли переварить нашу победу и то, что мир на Южном Кавказе установился без их участия, без их советов и без учета их интересов.

Одним словом, откровения Окампо возмутительны и показывают, насколько унижены сегодня основополагающие ценности. Маски сброшены, и такие, как Окампо, больше не стыдятся и не боятся показать свое истинное лицо", - резюмировал Новруз Аслан.

Лейла Таривердиева